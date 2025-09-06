Antena 3 LogoAntena3
El Hormiguero recibe a Arturo Pérez-Reverte con 'Misión en París', la nueva aventura del Capitán Alatriste

El escritor regresa a El Hormiguero para presentar su nueva novela, la octava entrega de su exitosa saga Las Aventuras del Capitán Alatriste.

Arturo Pérez-Reverte

Arturo Pérez-Reverte regresa a El Hormiguero con su última novela bajo el brazo. Las Aventuras del Capitán Alatriste contará con su octava entrega, ‘Misión en París’, que se publica hoy mismo para los amantes de sus aventuras épicas.

El escritor publica una nueva entrega de su exitosa saga catorce años después, tras ‘El puente de los asesinos’ en 2007, para hacernos regresar a una Francia en guerra. Pérez-Reverte es un habitual en las últimas temporadas de El Hormiguero, y para esta semana de estreno de la vigésima temporada no podía faltar. ¡No te lo pierdas!

Sobre él

Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores más influyentes de la literatura española contemporánea. Antes de dedicarse por completo a la narrativa, trabajó durante más de dos décadas como reportero de guerra, cubriendo conflictos en lugares como Bosnia, El Salvador, Líbano y el Golfo Pérsico. Esta experiencia marcó profundamente su estilo literario, caracterizado por una mirada crítica, directa y apasionada sobre la condición humana. En 2003 ingresó en la Real Academia Española, ocupando la silla "T", y desde entonces ha sido una voz destacada en el ámbito cultural y lingüístico del país.

Como novelista, Pérez-Reverte ha cultivado géneros como la novela histórica, la de aventuras y el thriller intelectual. Su obra incluye títulos emblemáticos como ‘El maestro de esgrima’, ‘La tabla de Flandes’, ‘El club Dumas’ y ‘La Reina del Sur’, además de la célebre saga Las Aventuras del Capitán Alatriste, que ha sido adaptada al cine y televisión. Su literatura, traducida a más de 40 idiomas, ha sido reconocida internacionalmente y continúa siendo referente en el panorama editorial hispano.

