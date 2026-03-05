Marc Giró cuenta cómo fue su descubrimiento de Tamara Falcó: "Eso es la defensa de España y lo demás son tonterías

El Hormiguero ha acogido a uno de los presentadores de televisión con más trayectoria en España. Marc Giró ha hecho una rompedora entrevista respondiendo con su característico humor y su gran velocidad de palabra. Pablo Motos ha tenido una gran complicidad con el invitado a quien le ha preguntado por su primera vez junto a Tamra Falcó.

La anécdota ha sido contada por Marc Giró, quien ha puesto en contexto la historia en la que presentó unos premios de moda junto a la colaboradora. Durante la gala, Tamara Falcó tenía que presentar uno de los premios y, para entregarle el premio a un galardonado internacional, la parte que debía presentar estaba en inglés. Para sorpresa de Mar Giró, "estaba traduciendo al castellano del inglés", un hecho que le dejó muy impresionado

La tertuliana de los jueves ha querido dar su punto de vista de lo sucedido, pero ha reconocido que "no lo recuerdo". Aún así, el presentador ha admitido la gran capacidad de Tamara Falcó para los idiomas.

