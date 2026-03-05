Antena3
Mejores momentos | 5 de marzo

El idealismo de Irene Junquera en Pasapalabra: pleno en el ¿Dónde Están?, pero fuera de tiempo

La periodista ha conseguido que Javier ganara la prueba e, incluso, puede decir que ha resuelto el panel, aunque con matices.

2-optimismo

El idealismo de Irene Junquera en Pasapalabra

Alberto Mendo
Publicado:

Ni Alejandro ni Javier han conseguido resolver su panel del ¿Dónde Están?, por lo que la victoria se ha decidido por la cantidad de números en verde al terminar el tiempo. Irene Junquera ha sido clave para que este duelo se haya inclinado del lado de Javier. De hecho, parecía ya embalada al pleno, pero se ha quedado a medias.

El equipo naranja ha jugado con palabras relacionadas con el idealismo, y la periodista tenía tres desveladas cuando su temporizador ha llegado a cero. Como parecía tener claras las respuestas que faltaban, Roberto Leal le ha dado la oportunidad de demostrarlo.

Irene ha cumplido esas expectativas y ha quedado claro que sólo le han faltado unos segundos para firmar el pleno. En cualquier caso, su ayuda ha supuesto diez valiosos segundos para Javier. ¡Descúbrelo en el vídeo!

4-rosco5m

La barbaridad de Alejandro y Javier en El Rosco: empate a 23 en un duelo trepidante

2-optimismo

3-ilusionismo

La sorpresa final de Jorge Luengo a Roberto Leal: mentalismo con un giro inesperado

1-vidaloca
Irene Junquera se pone las ‘Zapatillas’ para brillar en La Pista: “Fan número 1 de El canto del loco”

Javier se deja llevar por ‘La vida loca’ en una nueva exhibición de su voz en Pasapalabra
Javier se deja llevar por ‘La vida loca’ en una nueva exhibición de su voz en Pasapalabra

Valeria Vegas
Entrevista

Valeria Vegas relata el desencuentro entre Rocío Jurado y Concha Piquer: "Le dijo: "Tú lo que tienes es mucha cara""

Nuestra colaboradora estrena nuevo libro, que trata las historia de mujeres que, con su arte, se convirtieron en iconos del folclore en nuestro país.

Silvia Bronchalo
Exclusiva

La denunciante de Silvia Bronchalo, cuestionada: una segunda mujer asegura haber tenido un enfrentamiento con ella

Después de acusar a Silvia Bronchalo de agresión, Petrona, la vigilante de seguridad de su antigua organización, parece encontrarse una nueva enemiga: otra mujer que dice haber tenido un enfrentamiento con ella.

Autismo

Noemí descubrió que tenía autismo con 35 años: "Lo que me pasaba a mí no era lo que yo había oído hablar sobre el autismo"

Ángel

Ángel tapa los enchufes de su restaurante para evitar los abusos de los clientes: "Se piden un café y echan la tarde"

El Bocal

Amiga de la familia de una de las víctimas de El Bocal: "Es ruin que se llenen los bolsillos y no pongan medidas"

