El idealismo de Irene Junquera en Pasapalabra: pleno en el ¿Dónde Están?, pero fuera de tiempo

Ni Alejandro ni Javier han conseguido resolver su panel del ¿Dónde Están?, por lo que la victoria se ha decidido por la cantidad de números en verde al terminar el tiempo. Irene Junquera ha sido clave para que este duelo se haya inclinado del lado de Javier. De hecho, parecía ya embalada al pleno, pero se ha quedado a medias.

El equipo naranja ha jugado con palabras relacionadas con el idealismo, y la periodista tenía tres desveladas cuando su temporizador ha llegado a cero. Como parecía tener claras las respuestas que faltaban, Roberto Leal le ha dado la oportunidad de demostrarlo.

Irene ha cumplido esas expectativas y ha quedado claro que sólo le han faltado unos segundos para firmar el pleno. En cualquier caso, su ayuda ha supuesto diez valiosos segundos para Javier. ¡Descúbrelo en el vídeo!