El Rosco | 5 de marzo

La barbaridad de Alejandro y Javier en El Rosco: empate a 23 en un duelo trepidante

Los dos concursantes han desplegado su mejor juego en un cara a cara lleno de intensidad, luchando por un bote de 214.000 euros

La barbaridad de Alejandro y Javier en El Rosco

Alberto Mendo
Alejandro y Javier cumplen la premisa de una buena pareja de concursantes de Pasapalabra: el alto nivel que uno despliega aumenta la exigencia del otro, y viceversa. El resultado ha sido un duelo trepidante en El Rosco, su mejor cara a cara, que ha terminado con un brillante empate a 23 aciertos. Ha sido el broche a un programa que ha sido el último del cuarteto de invitados formado por Armando del Río, Irene Junquera, Rosario Pardo y Jorge Luengo. El ilusionista, justo antes de la prueba, se ha despedido con una exhibición de su magia.

La sorpresa final de Jorge Luengo a Roberto Leal

Prodigiosos han sido también los dos concursantes durante todo El Rosco. Ambos han arrancado con fuerza: racha de siete letras para Javier y de ocho para Alejandro. Y han mantenido esa intensidad hasta el final.

El primero en terminar la primera vuelta ha sido Javier, con 20 aciertos. Aunque Alejandro ha ido más lento, ambos se han visto igualados a 22 letras en verde. Y el de Pinto ha elevado el listón con una respuesta más. Con 23, se ha plantado. Su rival ha aceptado el reto y ha cumplido la tarea para que terminaran firmando tablas. ¡Revívelo en el vídeo!

