La opinión de Marc Giró sobre 'tener un personaje': "Esto de la autenticidad puede llegar a ser una jaula"

Marc Giró ha llegado a El Hormiguero con su estilo inconfundible y su sentido del humor elegante. El presentador ha protagonizado una charla llena de ironía, anécdotas y momentos muy divertidos.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado su teoría de que cada persona tiene que 'tener un personaje'. El comunicador ha asegurado que, aunque pueda sonar raro, modular tu personalidad "no está reñido con la verdad".

"La autenticidad es peligrosísima", ha dicho Marc, afirmando que para vivir en sociedad hay que tener una personalidad más fuerte pese a que pueda parecer forzado. ¡No te lo pierdas!