Josema Yuste, Álex Gonzalez, Los Morancos y Marc Giró serán los próximos invitados en El Hormiguero

Pablo Motos ha deleitado a la audiencia con las increíbles próximas visitas en El Hormiguero. El presentador ha revelado que contará con la visita de Josema Yuste, Álex Gonzalez, Los Morancos y Marc Giró.

Lunes: Josema Yuste

Viene a vernos el actor y cómico Josema Yuste para hablarnos de la tercera temporada de su obra Que Dios nos pille confesados, que dirige y protagoniza con mucho éxito en el Teatro Muñoz Seca de Madrid. Además, Yuste continúa con la dirección de La cena de los idiotas en el mismo teatro.

Josema Yuste en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Álex González

Nos visita el actor Álex González que nos va a presentar su nueva serie, titulada Day One, y que llega a Prime Video el próximo 13 de marzo. En esta ficción, el intérprete da vida a un prodigioso informático que abandonó Barcelona tras la muerte de su hermana y que, diez años después, se ve obligado a volver durante la celebración del Mobile World Congress para enfrentarse a su pasado.

Álex González en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: Los Morancos

Noche para el humor y las risas con Los Morancos. Llegan con su nuevo espectáculo Bota Antonia al Teatro Capitol Gran Vía de Madrid a partir del 20 de febrero, donde Antonia crea un nuevo partido político denominado SC, Sentido Común, que nace del enfado de la protagonista con los gobernantes actuales.

Los Morancos en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: Marc Giró

Recibimos por primera vez al presentador Marc Giró para hablarnos de su reciente fichaje por Atresmedia. Con él charlaremos del que será su nuevo programa, titulado Cara al show, y que pronto verá la luz en La Sexta.