Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Bienvenidos

Josema Yuste, Álex Gonzalez, Los Morancos y Marc Giró serán los próximos invitados en El Hormiguero

Pablo Motos ha revelado quiénes serán los próximos famosos a los que tendrá el placer de entrevistar.

Josema Yuste, Álex Gonzalez, Los Morancos y Marc Giró serán los próximos invitados en El Hormiguero

Publicidad

Pablo Motos ha deleitado a la audiencia con las increíbles próximas visitas en El Hormiguero. El presentador ha revelado que contará con la visita de Josema Yuste, Álex Gonzalez, Los Morancos y Marc Giró.

Lunes: Josema Yuste

Viene a vernos el actor y cómico Josema Yuste para hablarnos de la tercera temporada de su obra Que Dios nos pille confesados, que dirige y protagoniza con mucho éxito en el Teatro Muñoz Seca de Madrid. Además, Yuste continúa con la dirección de La cena de los idiotas en el mismo teatro.

Josema Yuste en El Hormiguero
Josema Yuste en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Álex González

Nos visita el actor Álex González que nos va a presentar su nueva serie, titulada Day One, y que llega a Prime Video el próximo 13 de marzo. En esta ficción, el intérprete da vida a un prodigioso informático que abandonó Barcelona tras la muerte de su hermana y que, diez años después, se ve obligado a volver durante la celebración del Mobile World Congress para enfrentarse a su pasado.

Álex González en El Hormiguero
Álex González en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: Los Morancos

Noche para el humor y las risas con Los Morancos. Llegan con su nuevo espectáculo Bota Antonia al Teatro Capitol Gran Vía de Madrid a partir del 20 de febrero, donde Antonia crea un nuevo partido político denominado SC, Sentido Común, que nace del enfado de la protagonista con los gobernantes actuales.

Los Morancos en El Hormiguero
Los Morancos en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: Marc Giró

Recibimos por primera vez al presentador Marc Giró para hablarnos de su reciente fichaje por Atresmedia. Con él charlaremos del que será su nuevo programa, titulado Cara al show, y que pronto verá la luz en La Sexta.

Marc Giró en El Hormiguero
Marc Giró en El Hormiguero | antena3.com
Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

borracho

Dani Martínez recuerda en El Hormiguero el día que hizo un programa “contento”: “Si lo dices así suena a algo malo”

Dani Martínez desvela cómo fueron sus comienzos: del baloncesto al mundo de las imitaciones

Dani Martínez desvela cómo fueron sus comienzos: del baloncesto a las imitaciones

Josema Yuste, Álex Gonzalez, Los Morancos y Marc Giró serán los próximos invitados en El Hormiguero

Josema Yuste, Álex Gonzalez, Los Morancos y Marc Giró serán los próximos invitados en El Hormiguero

4-Rosco26f
El Rosco | 26 de febrero

¡A dos del bote! Javier acaricia los 184.000 euros en El Rosco y obliga a Alejandro a una remontada imposible

3-Panacota
Mejores momentos | 26 de febrero

A Javier, Alaska y Jorge Sanz se les atraganta la panacota en el ¿Dónde Están?

2-Asombra
Mejores momentos | 26 de febrero

“¡Qué maravilla!”: Javier asombra con su increíble poderío vocal en La Pista

El concursante, cantante de ópera profesional, ha deleitado a todos con su acierto en la prueba musical.

1-Bambú
Mejores momentos | 26 de febrero

¡Duelo de pareja! Mario Vaquerizo y Alaska se dan ‘Bambú’ en La Pista

La pareja ha rendido homenaje a su amigo Miguel Bosé en la prueba musical de Pasapalabra.

hermanos

Buscan a sus dos hermanos menores, para ser los 8 al completo: "Los queremos conocer"

menopausia

Testosterona para aliviar la menopausia: "Mis orgasmos han sido más placenteros"

paloma

Testigo de la situación que vive la hija de Marisa Porcel: "Se ha dado por vencida, lloraba"

Publicidad