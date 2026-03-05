Irene Junquera se pone las ‘Zapatillas’ para brillar en La Pista: “Fan número 1 de El canto del loco”

Javier promete regalar a los espectadores de Pasapalabra momentos muy especiales en La Pista gracias a su voz. El destino ha querido que haya acertado una canción preciosa: “De las que, si tuviéramos una cremallera en el cuerpo, nos rebañarían el alma”, ha descrito Roberto Leal con llamativa sutileza. Así, el concursante ha protagonizado un momento tan mágico como el de la primera exhibición que hizo con la versión española de ‘All by myself’.

Los concursantes han viajado hasta el año 1997 y el primer fragmento ya ha dejado emocionados a todos en el plató. Javier no recordaba la letra a la perfección, pero sí la suficiente del estribillo para recordar que es tenor y que se ha dedicado profesionalmente a la ópera.

En frente, Alejandro no ha podido hacer más que disfrutar del talento de su rival. Además, Javier ha hecho pleno. ¡No te lo pierdas en el vídeo!