Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, entre los próximos invitados de El Hormiguero

El Hormiguero no levanta el pie del acelerador y está dispuesto a deleitar a la audiencia con una semana única repleta de invitados de altura. Marta Sánchez, Rossy de Palma, Enrique Riquelme y Raphael serán los protagonistas de las cuatro próximas noches.

Lunes: Marta Sánchez

Empezamos el mes con la visita de la cantante Marta Sánchez que nos hablará de su nuevo single. La artista está inmersa en su gira de conciertos con la que está conmemorando sus 40 años de carrera.

Marta Sánchez | antena3.com

Martes: Rossy de Palma

Viene a vernos la actriz Rossy de Palma con la que vamos a charlar sobre sus próximos proyectos, entre los que se incluye el estreno de la película “Día de Caza”, un remake de la célebre cinta de Carlos Saura “La Caza”.

Rossy de Palma | antena3.com

Miércoles: Enrique Riquelme

Vamos a conocer al empresario y candidato a las elecciones a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, quien nos presentará su propuesta para el club. Los socios están llamados a votar el domingo 7 de junio.

Enrique Riquelme | antena3.com

Jueves: Raphael

Cerramos la semana con la visita de Raphael. El admirado cantante de Linares nos contará cómo se encuentra tras el susto de salud que sufrió hace más de un año y que le obligó a tomarse un tiempo de recuperación. Raphael está inmerso en la gira “Raphaelísimo Tour 2026”, con la que recorrerá nuestro país en los próximos meses.

Raphael | antena3.com

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