La bonita dedicatoria de Daniel Illescas a la madre de Juandi Alcázar tras su histórica apnea: “Mientras entrenábamos, ella estaba en el hospital”

Durante los ensayos, los concursantes fraguan una importante amistad con los coach, fundamental para lograr superar las pruebas.

Daniel Illescas y Juandi Alcaráz se han mostrado muy unidos en todo momento, pese a las dudas y temores del participante al inicio de los ensayos, el coach ha sabido redirigirle y enseñarle la clave para batir el récord de apnea.

La buena relación se ha podido apreciar en todo momento, pero sobre todo al final, cuando Illescas ha dedicado unas palabras a la madre de Juandi, quien estuvo hospitalizada durante los ensayos y ha estado presente en la prueba.

“Enhorabuena por el hijo que tiene, Pilar”, le ha dicho Roberto Leal a la madre de Juandi que ha estado entre el público. Daniel Illescas ha querido dedicarle la prueba a Juandi y a su madre donde ha añadido que ha “sacado fuerzas gracias a él”.