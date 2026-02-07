Mejores momentos | Programa 5
La bonita dedicatoria de Daniel Illescas a la madre de Juandi Alcázar tras su histórica apnea: “Mientras entrenábamos, ella estaba en el hospital”
El concursante ha tenido unas emocionantes palabras para la madre del coach de la apnea, presente en El Desafío.
Publicidad
Durante los ensayos, los concursantes fraguan una importante amistad con los coach, fundamental para lograr superar las pruebas.
Daniel Illescas y Juandi Alcaráz se han mostrado muy unidos en todo momento, pese a las dudas y temores del participante al inicio de los ensayos, el coach ha sabido redirigirle y enseñarle la clave para batir el récord de apnea.
La buena relación se ha podido apreciar en todo momento, pero sobre todo al final, cuando Illescas ha dedicado unas palabras a la madre de Juandi, quien estuvo hospitalizada durante los ensayos y ha estado presente en la prueba.
“Enhorabuena por el hijo que tiene, Pilar”, le ha dicho Roberto Leal a la madre de Juandi que ha estado entre el público. Daniel Illescas ha querido dedicarle la prueba a Juandi y a su madre donde ha añadido que ha “sacado fuerzas gracias a él”.
Publicidad