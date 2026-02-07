Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 5

La bonita dedicatoria de Daniel Illescas a la madre de Juandi Alcázar tras su histórica apnea: “Mientras entrenábamos, ella estaba en el hospital”

El concursante ha tenido unas emocionantes palabras para la madre del coach de la apnea, presente en El Desafío.

La bonita dedicatoria de Daniel Illescas a la madre de Juandi Alcázar tras su histórica apnea

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Durante los ensayos, los concursantes fraguan una importante amistad con los coach, fundamental para lograr superar las pruebas.

Las lágrimas de Daniel Illescas y Juandi Alcázar tras protagonizar la mejor apnea de la historia de El Desafío

Daniel Illescas y Juandi Alcaráz se han mostrado muy unidos en todo momento, pese a las dudas y temores del participante al inicio de los ensayos, el coach ha sabido redirigirle y enseñarle la clave para batir el récord de apnea.

La buena relación se ha podido apreciar en todo momento, pero sobre todo al final, cuando Illescas ha dedicado unas palabras a la madre de Juandi, quien estuvo hospitalizada durante los ensayos y ha estado presente en la prueba.

“Enhorabuena por el hijo que tiene, Pilar”, le ha dicho Roberto Leal a la madre de Juandi que ha estado entre el público. Daniel Illescas ha querido dedicarle la prueba a Juandi y a su madre donde ha añadido que ha “sacado fuerzas gracias a él”.

Victoria de Marichalar conquista en el tiro con arco

Victoria de Marichalar conquista en el tiro con arco: “Me he enamorado de este deporte”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

La bonita dedicatoria de Daniel Illescas a la madre de Juandi Alcázar tras su histórica apnea

La bonita dedicatoria de Daniel Illescas a la madre de Juandi Alcázar tras su histórica apnea: “Mientras entrenábamos, ella estaba en el hospital”

Las lágrimas de Daniel Illescas y Juandi Alcázar tras protagonizar la mejor apnea de la historia de El Desafío

Las lágrimas de Daniel Illescas y Juandi Alcázar tras protagonizar la mejor apnea de la historia de El Desafío

Daniel Illescas bate el récord de apnea en El Desafío con 4:47 minutos bajo el agua

¡Sobrenatural! Daniel Illescas bate el récord de apnea en El Desafío con 4:47 minutos bajo el agua

La guerrera Patricia Conde impecable en su reto de puntería
Retos | Programa 5

La guerrera Patricia Conde impecable en su reto de puntería

¡Al límite! Willy Bárcenas sufre con sus miedos en la Escafandra Mortal
Retos | Programa 5

¡Al límite! Willy Bárcenas sufre con sus miedos en la Escafandra Mortal

Jessica Goicoechea deslumbra con un número de Quick Change lleno de ritmo y estilo
Retos | Programa 5

Jessica Goicoechea deslumbra con sus cambios de estilo

La influencer ha derrochado glamur con sus innumerables cambios de modelito en su coreografía.

Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val
Invitada | Programa 5

Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val: “Yo no puedo decir que no

La cantante ha tenido que superar la fina barra de metal mientras mantenía el equilibrio para no caerse. ¿Habrá logrado superar el reto?

La espectacular coreografía de Eva Soriano

La espectacular coreografía de Eva Soriano: “A mí me gusta mucho hacer los pasos prohibidos”

La felicidad de José Yélamo al superar El Puente en 33 segundos

La felicidad de José Yélamo al superar El Puente en 33 segundos: “Es extraordinario”

María José Campanario revoluciona El Desafío con la Film Symphony Orchestra

María José Campanario revoluciona El Desafío con la Film Symphony Orchestra al ritmo de Piratas del Caribe: “Es un honor”

Publicidad