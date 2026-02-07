Mejores momentos | Programa 5
Las lágrimas de Daniel Illescas y Juandi Alcázar tras protagonizar la mejor apnea de la historia de El Desafío
El influencer se ha mostrado muy emocionado tras haber superado el récord de apnea del programa que ostentaba Rosa López y lo ha celebrado con el entrenador.
Daniel Illescas se ha abrazado a su coach Juandi al finalizar la prueba de apnea. Tras batir el récord del programa y conseguir aguantar bajo el agua 4 minutos y 47 segundos, el concursante no ha podido contener las lágrimas de emoción y por el esfuerzo realizado.
La prueba reina de El Desafío siempre pone al límite a quienes la realizan, Daniel Illescas ha dado el do de pecho y ha realizado una hazaña histórica en El Desafío.
Juandi Alcaráz ha vitoreado al concursante cuando estaba todavía en el agua, fundiéndose en un abrazo y celebrando el logro. El coach ha estado muy involucrado durante toda la prueba y preparación y así se lo ha agradecido Daniel Illescas.
