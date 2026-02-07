Las lágrimas de Daniel Illescas y Juandi Alcázar tras protagonizar la mejor apnea de la historia de El Desafío

Daniel Illescas se ha abrazado a su coach Juandi al finalizar la prueba de apnea. Tras batir el récord del programa y conseguir aguantar bajo el agua 4 minutos y 47 segundos, el concursante no ha podido contener las lágrimas de emoción y por el esfuerzo realizado.

La prueba reina de El Desafío siempre pone al límite a quienes la realizan, Daniel Illescas ha dado el do de pecho y ha realizado una hazaña histórica en El Desafío.

Juandi Alcaráz ha vitoreado al concursante cuando estaba todavía en el agua, fundiéndose en un abrazo y celebrando el logro. El coach ha estado muy involucrado durante toda la prueba y preparación y así se lo ha agradecido Daniel Illescas.