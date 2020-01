¿Qué tenían los 80 de especial? Bonnie Tyler opina en 'El Hormiguero 3.0'

"Ya llevo en la música 50 años y cada vez es mejor", así ha resumido la cantante Bonnie Tyler cómo la música de los 80 y ella en particular siguen de moda a pesar del paso del tiempo. La artista participará en la gira 'Yo fui a la EGB' junto a otros reconocidos artistas de aquella década.

Bonnie Tyler ha recordados que fueron las canciones "épicas y potentes" como 'It’s a heartache', 'Total eclipse of the heart' y 'Holding Out for a Hero' las que le dieron la fama.

