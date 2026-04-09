El impresionante reto de Ciencia en El Hormiguero: cambiar una rueda… ¡con el coche en movimiento!

La visita de Ilia Topuria a El Hormiguero ha venido acompañada de uno de los experimentos más espectaculares del equipo de Ciencia. Con la ayuda del especialista Walter, el programa ha llevado a cabo una demostración de dominio al volante realmente impactante.

Durante el reto, un coche ha comenzado a realizar trompos y derrapes sobre sí mismo mientras, en pleno movimiento, se procedía a desmontar una de sus ruedas delanteras y sustituirla por otra. Una maniobra de precisión milimétrica que ha dejado sin palabras tanto a los invitados como al público.

El resultado ha sido una exhibición tan arriesgada como fascinante, demostrando un control absoluto del vehículo y convirtiéndose en uno de los momentos más sorprendentes de la noche.

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Hoy hemos decidido llevar el control del coche al límite con una maniobra que parece imposible. Para ello, contamos con nuestro especialista, Walter (pronunciado “Gualter”, no “Guolter”), cuya precisión será clave.

El vehículo entra en un derrape continuo, encadenando trompos sobre sí mismo. En pleno giro, Walter abre la puerta, se sincroniza con el movimiento y comienza a cambiar la rueda delantera sin que el coche deje de girar.

Cabe destacar que por el camino, ha roto dos coches probando el mecanismo hidráulico que levanta del suelo la rueda a extraer. Ha tenido que modificar el eje trasero y el acelerador, e incluso ha incorporado un sistema de freno por control remoto por si algo se descontrola. Desde que le propusimos el reto, ha pasado más de un año diseñando el sistema.

En cuanto a la física involucrada en esta acción, veamos que pasa:

Gracias al propio giro, el coche se mueve de forma estable y repetitiva, lo que le permite anticipar cada momento. Esa velocidad angular constante hace que todo sea predecible. Al mismo tiempo, la inercia mantiene el sistema en movimiento sin cambios bruscos, como si todo siguiera un ritmo fijo. Y durante el derrape, el peso del coche se reparte de forma desigual, reduciendo momentáneamente la fuerza normal sobre esa rueda para poder levantarla sin problemas, utilizando también un pistón hidráulico de un camión que el coche tiene instalado. En segundos, termina el cambio, vuelve al interior y el coche recupera la tracción.

Haremos una mención a “Frank Motor Show”, el show de Walter en el que se ven acciones espectaculares con el coche.