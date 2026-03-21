“De esto no se habla”: el sincero mensaje de Juan del Val sobre la presión de las tertulias en televisión

Juan del Val, uno de los rostros más mediáticos de El Hormiguero, ha decidido abrirse con sus seguidores de Instagram para mostrar la cara B de la televisión.

Lejos de la seguridad que proyecta en cada debate, el escritor ha confesado el vértigo que siente al enfrentarse al directo frente a millones de espectadores: "Es lo más parecido que hay a precipitarse al abismo".

El colaborador ha compartido una reflexión muy humana sobre la inmediatez. Del Val reconoce que, al igual que cualquier persona en su día a día, en televisión también se sufren esos momentos en los que "se te ocurren contestaciones brillantes una hora después de acabar".

La diferencia, apunta Juan, es que en las tertulias de Pablo Motos o Nuria Roca, el margen de error es mínimo: "Hay que pensar a toda velocidad y hablar con la mayor precisión posible en poco tiempo".

Con esta reflexión en su perfil de Instagram, Juan del Val no solo humaniza la figura del tertuliano, sino que desmitifica la infalibilidad de quienes dan la cara cada noche en el prime time.

Al admitir que a veces también desea que "se lo trague la tierra", el escritor conecta con su audiencia desde la vulnerabilidad, recordándonos que tras la seguridad del plató de El Hormiguero existe el mismo miedo al error que en cualquier otra profesión.

Una lección de honestidad sobre el oficio de comunicar que, como él mismo dice, es lo más parecido a caminar por el borde de un abismo con millones de ojos observando cada paso.