"Eran ladrones de guante blanco": Miguel Ángel Revilla arremete contra el Gobierno de Aznar

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de un gran amigo del programa. Miguel Ángel Revilla ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para analizar la actualidad política de nuestro país y presentarnos su nuevo libro.

En su nueva obra, Revilla ha confesado que ha criticado duramente a Aznar y el equipo de gobierno que tuvo en su día "Va presumiendo de que su gobierno fue el más honrado. ¡Pero si tiene a todos en la cárcel!", ha recalcado sin tapujos el político.

Miguel Ángel Revilla cree que muchos políticos posteriores a Adolfo Suárez tienen más cosas positivas que negativas y no se ha cortado a la hora de mencionar algunas de ellas. ¡Escucha todo lo que ha comentado sobre este tema en el vídeo de arriba!