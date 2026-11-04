En El Hormiguero
"Eran ladrones de guante blanco": Miguel Ángel Revilla arremete contra el Gobierno de Aznar
Miguel Ángel Revilla ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos y no ha dudado en juzgar, sin pelos en la lengua, a los Presidenes del Gobierno que ha tenido España.
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El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de un gran amigo del programa. Miguel Ángel Revilla ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para analizar la actualidad política de nuestro país y presentarnos su nuevo libro.
En su nueva obra, Revilla ha confesado que ha criticado duramente a Aznar y el equipo de gobierno que tuvo en su día "Va presumiendo de que su gobierno fue el más honrado. ¡Pero si tiene a todos en la cárcel!", ha recalcado sin tapujos el político.
Miguel Ángel Revilla cree que muchos políticos posteriores a Adolfo Suárez tienen más cosas positivas que negativas y no se ha cortado a la hora de mencionar algunas de ellas. ¡Escucha todo lo que ha comentado sobre este tema en el vídeo de arriba!
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