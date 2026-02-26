Antena3
Mejores momentos | Programa 4

Joaquín triunfa tras recibir la masterclass de sushi: “Cuando yo hago cualquier cosa, le doy un toque”

La familia recibe una clase exclusiva de cómo preparar la comida japonesa de la mano de un chef. Toda una experiencia que hace valorar a los Sánchez Saborido el trabajo que lleva una de sus comidas favoritas.

Carmen Pardo
Publicado:

El chef ha comenzado mostrando el atún con el que va a trabajar, un pescado ante el que Joaquín ha resaltado el producto nacional, “el atún de Barbate, el mejor” le ha dicho el capitán al japones.

Como por arte de magia y con unos cortes impecables, el chef ha preparado la pieza de sushi para dársela a probar a la familia. Tras la masterclass, Joaquín, Susana, Daniela y Salma han tenido que elaborar una pieza de niguiri.

Con mucha ilusión, la familia se ha puesto a elaborar la pieza de comida. La disputa del mejor niguiri ha quedado entre Daniela y Joaquín. Finalmente, el chef se ha decantado por la elaboración del capitán.

“Cuando yo hago cualquier cosa, le doy un toque” ha presumido Joaquín ante Susana Saborido. Unas declaraciones que su mujer ha querido puntualizar sobre cómo cocina el exfutbolista en casa.

Daniela ha tenido que huir de los ciervos tras comprar unas galletas para los animales y Salma ha confesado que estaba pasando miedo real con los ciervos sagrados. Los traviesos animales han puesto en un aprieto a la familia Sánchez Saborido.

