Dani García, sobre su exitosa salsa Bull: "Es la única receta que no voy a dar en mi vida"

Dani García, uno de los cocineros españoles más influyentes a nivel internacional, ha visitado El Hormiguero para presentar su nuevo libro de recetas y revelar algunos de sus trucos en la cocina. Durante la entrevista, el chef ha hablado de su trayectoria, de su forma de entender la gastronomía y de cómo afronta los nuevos retos dentro y fuera de los fogones.

Con Pablo Motos, el invitado ha mantenido una charla cercana en la que también ha habido espacio para anécdotas, reflexiones y su pasión por la cocina, que lo ha convertido en un referente del sector. El presentador le ha preguntado por su exitosa salsa Bull para sus hamburguesas, una de las preferidas de Cristiano Ronaldo, y ha tratado de sonsacarle su secreto. "Es la única receta que creo que no voy a dar en mi vida", ha asegurado el cocinero.

Lo que sí ha reconocido Dani García es que desea comercializarla. "Te prometo que mi proyecto real de vida es llevar la salsa al mundo entero", le ha comentado a Pablo Motos.