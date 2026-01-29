Antena3
Dani García, sobre su exitosa salsa Bull: "Es la única receta que no voy a dar en mi vida"

El chef ha afirmado que su "proyecto real de vida es llevar la salsa al mundo entero". De momento, es una de las favoritas de Cristiano Ronaldo y quien la prueba asegura que es muy adictiva.

Dani García, sobre su salsa

Alberto Mendo
Publicado:

Dani García, uno de los cocineros españoles más influyentes a nivel internacional, ha visitado El Hormiguero para presentar su nuevo libro de recetas y revelar algunos de sus trucos en la cocina. Durante la entrevista, el chef ha hablado de su trayectoria, de su forma de entender la gastronomía y de cómo afronta los nuevos retos dentro y fuera de los fogones.

Con Pablo Motos, el invitado ha mantenido una charla cercana en la que también ha habido espacio para anécdotas, reflexiones y su pasión por la cocina, que lo ha convertido en un referente del sector. El presentador le ha preguntado por su exitosa salsa Bull para sus hamburguesas, una de las preferidas de Cristiano Ronaldo, y ha tratado de sonsacarle su secreto. "Es la única receta que creo que no voy a dar en mi vida", ha asegurado el cocinero.

Lo que sí ha reconocido Dani García es que desea comercializarla. "Te prometo que mi proyecto real de vida es llevar la salsa al mundo entero", le ha comentado a Pablo Motos.

