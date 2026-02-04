Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Desternillante

"Yo te quito 20 años de encima": Joaquín Sánchez se compromete a hacerle un injerto de pelo a Pablo Motos

El exfutbolista tiene una clínica capilar y le ha prometido al presentador que, si quiere, entra con él al quirófano.

"Yo te quito 20 años de encima": Joaquín Sánchez se compromete a hacerle un injerto de pelo a Pablo Motos

Publicidad

La familia Sánchez Saborido, formada por Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas Daniela y Salma, ha acudido junta a El Hormiguero para presentar El capitán en Japón. Entre risas y anécdotas familiares, han mostrado su lado más natural y cercano.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado al exfutbolista por su clínica capilar. Entre risas, Joaquín ha contado cómo fue su experiencia poniéndose pelo y se ha comprometido a ir con él a quirófano y "quitarle 20 años de encima".

Pablo se ha mostrado interesado en conocer el proceso, pero, a la hora de la verdad, se ha echado atrás. Cuando el invitado le ha tendido la mano para cerrar el trato, el presentador se ha echado atrás: "Me lo pienso", le ha dicho. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Joaquín fascinado con el inodoro japones

Joaquín fascinado con el inodoro japones: “Yo elegí Japón porque quería probar el chorrito del váter”

Vuelve a ver la entrevista completa a la familia Sánchez Saborido en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a la familia Sánchez Saborido en El Hormiguero

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula: “Esto parece un frigorífico, yo aquí no quiero dormir”

"¡Qué chulo!": Marron sorprende a la familia Sánnchez Saborido al demostrar el poder fluorescente de la naturaleza
Impresionante

"¡Qué chulo!": Marron sorprende a la familia Sánnchez Saborido al demostrar el poder fluorescente de la naturaleza

El Hormiguero
Momentazo!

Joaquín se lía con el rumano en el teléfono escacharrado de El Hormiguero y provoca las risas del plató

Salma y Daniela
Entrevista

Salma cuenta en El Hormiguero la escena más incómoda con sus padres: "Me hice la loca"

Joaquín y su familia mostraron en El Hormiguero su forma natural y cercana de hablar de sexo y educación con sus hijas: "No es un tema tabú", confesaron en el programa.

"Yo te quito 20 años de encima": Joaquín Sánchez se compromete a hacerle un injerto de pelo a Pablo Motos
Desternillante

"Yo te quito 20 años de encima": Joaquín Sánchez se compromete a hacerle un injerto de pelo a Pablo Motos

El exfutbolista tiene una clínica capilar y le ha prometido al presentador que, si quiere, entra con él al quirófano.

¿Remontada o Silla Azul? Presión máxima para Manu tras la gesta de 23 aciertos de Rosa en El Rosco

¿Remontada o Silla Azul? Presión máxima para Manu tras la gesta de 23 aciertos de Rosa en El Rosco

La anécdota de Rosa al dar las gracias a los invitados de Pasapalabra: “Soy una simple concursante”

La anécdota de Rosa al dar las gracias a los invitados de Pasapalabra: “Soy una simple concursante”

El último poema de Manu en Pasapalabra para despedir a los invitados: “Los dulces no a-Marwan”

El último poema de Manu en Pasapalabra para despedir a los invitados: “Los dulces no a-Marwan”

Publicidad