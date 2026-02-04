Desternillante
"Yo te quito 20 años de encima": Joaquín Sánchez se compromete a hacerle un injerto de pelo a Pablo Motos
El exfutbolista tiene una clínica capilar y le ha prometido al presentador que, si quiere, entra con él al quirófano.
La familia Sánchez Saborido, formada por Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas Daniela y Salma, ha acudido junta a El Hormiguero para presentar El capitán en Japón. Entre risas y anécdotas familiares, han mostrado su lado más natural y cercano.
En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado al exfutbolista por su clínica capilar. Entre risas, Joaquín ha contado cómo fue su experiencia poniéndose pelo y se ha comprometido a ir con él a quirófano y "quitarle 20 años de encima".
Pablo se ha mostrado interesado en conocer el proceso, pero, a la hora de la verdad, se ha echado atrás. Cuando el invitado le ha tendido la mano para cerrar el trato, el presentador se ha echado atrás: "Me lo pienso", le ha dicho. ¡No te lo pierdas!
