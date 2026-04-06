La traumática experiencia de Luis Zahera en su primer trabajo: "Me encontré una cabeza de conejo recién decapitada"

Luis Zahera ha llegado a El Hormiguero con su carácter inconfundible y su forma única de contar las cosas. El actor ha compartido anécdotas y vivencias en una entrevista llena de humor y cercanía.

Durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado al invitado por su primera experiencia laboral. Según ha contado, se fue a Nueva York a trabajar en un restaurante colgando abrigos y su hobby era mirar los bolsillos de las prendas para cotillear qué llevaban hasta que un día se le quitaron las ganas de volver a hacerlo.

Luis ha dicho que un día se encontró una cabeza de conejo recién decapitada que le hizo no volver a mirar en los bolsillos de nadie. Quizá, influenciado por esta terrible experiencia, el actor decidió regresar a España y ha desvelado cómo fue su primer casting. ¡Imperdible!