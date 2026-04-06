Revive la entrevista completa a Luis Zahera en El Hormiguero

La presencia de LuisZahera en El Hormiguero ha llenado el plató de personalidad y autenticidad. El actor ha compartido experiencias personales y profesionales en una entrevista cargada de humor y complicidad.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre su educación religiosa. El invitado se ha mostrado muy agradecido por la disciplina que le enseñaron, pero ha desvelado una desternillante anécdota de algo que le contaron en relación a la masturbación.

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo fueron sus inicios y Luis ha dejado a todos boquiabiertos relatando su primera experiencia laboral en un restaurante de Nueva York.