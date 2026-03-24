Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

LAS HORMIGAS

Trancas y Barrancas evalúan el nivel de vejez de Omar Montes y Pablo Motos

El invitado y el presentador se han enfrentado al test de las hormigas con el que han valorado como de avanzada está la edad de Pablo Motos y Omar Montes.

Omar Montes en El Hormiguero

Publicidad

Omar Montes ha visitado El Hormiguero para disfrutar junto a Pablo Motos y presentar su nuevo tema musical con el que está arrasando. Tras la entrevista con el presentador, Trancas y Barrancas se han asomado para hacer un test a ambos y comprobar que edad tienen realmente según distintas preguntas.

Las hormigas han preparado una serie de preguntas a las que Pablo Motos y Omar Montes debían sincerarse y afirmar o negar según sus hábitos. El invitado ha destacado por su gran sentido del humor y sus constantes bromas. Una de las preguntas ha tratado sobre el uso de stickers, sobre los que el presentador ha admitido que los tiene guardados, "pero no saben donde están". Ante la anodina declaración, Trancas y Barrancas no han dudado en hacer algún chiste ante los que Omar Montes ha salido en defensa de su amigo, "no vaciléis a Pablo que os hago un mataleón".

En otra de las preguntas del test, Pablo Motos y Omar Montes han confesado su nefasta relación con los saltos a la piscina. El invitado ha confesado que nunca ha sido muy diestro en este aspecto y a revelado que le "daba envidia" cuando sus amigos en la piscina se tiraban de cabeza.

No te pierdas el test de las hormigas que ha provocado grandes risas. Revive el momentazo pinchando en el vídeo.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Imagen de Carmen Morodo y Laura Teruel

El "dardo" de Carmen Morodo a María Jesús Montero: "Para lo que le ha faltado tiempo es para cumplir con sus obligaciones como ministra"

Patricia Conde y Willy Bárcenas

La confesión de Patricia Conde sobre su socio Willy Bárcenas: “Me cae muy bien y nos hace reír mucho con sus discursos”

Omar Montes en El Hormiguero

Trancas y Barrancas evalúan el nivel de vejez de Omar Montes y Pablo Motos

Imagen de Nicolás Redondo
Elecciones andaluzas

Nicolás Redondo, muy crítico con la candidatura de María Jesús Montero: "Representa el peor pasado del PSOE"

Esta noche, Carmen Maura será la protagonista en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Carmen Maura será la protagonista en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Omar Montes en El Hormiguero
Estelar

Disfruta de la entrevista completa a Omar Montes en El Hormiguero

El cantante ha vuelto a derrochar buen rollo y risas en una noche inolvidable.

Las medidas de Omar Montes si fuese presidente: “La gasolina la ponía como hace diez años”
Omar como presidente

Las medidas de Omar Montes si fuese presidente: “La gasolina la ponía como hace diez años”

Bajar el precio del combustible sería lo primero que haría el cantante si llegara al poder.

La contundente confesión de Omar Montes en El Hormiguero: "Este es mi último año en la música"

La contundente confesión de Omar Montes en El Hormiguero: "Este es mi último año en la música"

¡Mask Singer vuelve por todo lo alto! Descubre algunas de las nuevas máscaras

¡Mask Singer vuelve por todo lo alto! Descubre algunas de las nuevas máscaras

4-rosco23m

Alejandro mantiene vivo el suspense en El Rosco: acepta el jaque de 22 aciertos de Javier

Publicidad