Trancas y Barrancas evalúan el nivel de vejez de Omar Montes y Pablo Motos

Omar Montes ha visitado El Hormiguero para disfrutar junto a Pablo Motos y presentar su nuevo tema musical con el que está arrasando. Tras la entrevista con el presentador, Trancas y Barrancas se han asomado para hacer un test a ambos y comprobar que edad tienen realmente según distintas preguntas.

Las hormigas han preparado una serie de preguntas a las que Pablo Motos y Omar Montes debían sincerarse y afirmar o negar según sus hábitos. El invitado ha destacado por su gran sentido del humor y sus constantes bromas. Una de las preguntas ha tratado sobre el uso de stickers, sobre los que el presentador ha admitido que los tiene guardados, "pero no saben donde están". Ante la anodina declaración, Trancas y Barrancas no han dudado en hacer algún chiste ante los que Omar Montes ha salido en defensa de su amigo, "no vaciléis a Pablo que os hago un mataleón".

En otra de las preguntas del test, Pablo Motos y Omar Montes han confesado su nefasta relación con los saltos a la piscina. El invitado ha confesado que nunca ha sido muy diestro en este aspecto y a revelado que le "daba envidia" cuando sus amigos en la piscina se tiraban de cabeza.

No te pierdas el test de las hormigas que ha provocado grandes risas. Revive el momentazo pinchando en el vídeo.