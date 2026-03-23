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Disfruta de la entrevista completa a Omar Montes en El Hormiguero

El cantante ha vuelto a derrochar buen rollo y risas en una noche inolvidable.

Disfruta de la entrevista completa a Omar Montes en El Hormiguero

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La presencia de Omar Montes en El Hormiguero ha llenado el programa de ritmo, humor y autenticidad. El artista ha compartido historias personales en una entrevista tan entretenida como imprevisible.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la filosofía del invitado. Omar ha asegurado que "hay que pensar como James Bond" porque el personaje de ficción tiene una capacidad superlativa para resolver problemas.

James Bond

Tras esto, el artista ha hecho una de las declaraciones más contundentes de la noche. Según ha dicho, está muy quemado del panorama musical y ha asegurado que, después de este año, pondrá punto y final a su carrera.

Otro de los momentazos de la noche ha llegado cuando Pablo Motos le ha pedido a Omar que propusiese una serie de medidas si llegase a ser presidente del Gobierno. Omar ha afirmado que bajaría la gasolina, quitaría las restricciones de circulación y eliminaría las balizas V-16.

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