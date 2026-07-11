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DIRECTO: Vota por tus 4 concursantes favoritos para pasar a la final de Tu Cara Me Suena

Gala 13 | Actuación

¡Qué giro! Aníbal Gómez brilla como Radiohead con 'Creep'

El cómico ha vuelto a sorprender al público y al jurado de Tu cara me suena con una vibrante actuación llena de fuerza y energía.

¡Qué giro! Aníbal Gómez brilla como Radiohead con 'Creep'

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Patri Bea
Patri Bea
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Uno de los motivos por los que más pena nos da que se acabe esta edición de Tu cara me suena es porque dejaremos de ver cada semana a Aníbal Gómez sobre el escenario. ¡Menudos momentazos nos ha regalado este año!

Insuperable: Aníbal Gómez revoluciona el plató de Tu cara me suena como Samantha Fox

Insuperable: Aníbal Gómez revoluciona el plató de Tu cara me suena como Samantha Fox

Después de su espectacular transformación en Samantha Fox, el pulsador ha querido que Aníbal Gómez imite a una banda británica de rock alternativo en esta segunda semifinal en directo de la edición.

Convertido en el vocalista de Radiohead, Thom Yorke, Aníbal Gómez ha pisado con fuerza el escenario de Tu cara me suena y ha creado un ambiente único en plató con uno de los temas más conocidos del grupo: ‘Creep’.

Aníbal Gómez ha vuelto a sorprendernos con una nueva faceta y ha demostrado ser un gran concursante de Tu cara me suena. ¡Disfruta de su imitación al completo en el vídeo de arriba!

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La romántica proposición de Jesulín a María José Campanario en Tu cara me suena: “¿Te gustaría compartir el resto de tu vida conmigo?”

La romántica proposición de Jesulín a María José Campanario en Tu cara me suena: “¿Te gustaría compartir el resto de tu vida conmigo?”

Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

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Programas

¡Qué giro! Aníbal Gómez brilla como Radiohead con 'Creep'

¡Qué giro! Aníbal Gómez brilla como Radiohead con 'Creep'

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Gala 13 | Actuación

La fiesta llega al plató de Tu cara me suena con Leonor Lavado dándolo todo con ‘Ilarie’ de Melody

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Sigue en directo la segunda semifinal de Tu cara me suena: ¡qué subidón Martín Savi como Camilo Sesto!

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