Gala 13 | Actuación
¡Qué giro! Aníbal Gómez brilla como Radiohead con 'Creep'
El cómico ha vuelto a sorprender al público y al jurado de Tu cara me suena con una vibrante actuación llena de fuerza y energía.
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Uno de los motivos por los que más pena nos da que se acabe esta edición de Tu cara me suena es porque dejaremos de ver cada semana a Aníbal Gómez sobre el escenario. ¡Menudos momentazos nos ha regalado este año!
Después de su espectacular transformación en Samantha Fox, el pulsador ha querido que Aníbal Gómez imite a una banda británica de rock alternativo en esta segunda semifinal en directo de la edición.
Convertido en el vocalista de Radiohead, Thom Yorke, Aníbal Gómez ha pisado con fuerza el escenario de Tu cara me suena y ha creado un ambiente único en plató con uno de los temas más conocidos del grupo: ‘Creep’.
Aníbal Gómez ha vuelto a sorprendernos con una nueva faceta y ha demostrado ser un gran concursante de Tu cara me suena. ¡Disfruta de su imitación al completo en el vídeo de arriba!
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