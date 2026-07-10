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Gala 13 | Actuación

¡Puro sentimiento! Martín Savi emociona como Camilo Sesto

El argentino ha demostrado su potencial vocal y ha creado un clima único en el plató de Tu cara me suena con ‘Vivir así es morir de amor’.

¡Puro sentimiento! Martín Savi emociona como Camilo Sesto

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Patri Bea
Patri Bea
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Martín Savi se convirtió en todo un galán en la pasada gala de Tu cara me suena al meterse en la piel de Luis Miguel. Gracias a eso, descubrimos que el mexicano ‘dejó plantada’ a Lolita hace unos años. ¡Menuda anécdota nos contó la cantante!

Después de brillar como El Sol de México, el pulsador ha querido que Martín Savi se juegue una plaza en la gran final de esta edición imitando a uno de los cantautores españoles más conocidos: Camilo Sesto.

Martín Savi nos ha hecho viajar a finales de la década de los setenta para deleitarnos con una canción que todo el público conoce a la perfección y han tarareado con él: ‘Vivir así es morir de amor’.

Con elegancia, fuerza y mucho sentimiento, Martín Savi nos ha dejado claro que el escenario es su segunda casa. ¡Menuda actuación nos ha regalado! Vuelve a disfrutarla al completo en el vídeo de arriba.

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