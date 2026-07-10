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Gala 13 | Actuación

La fiesta llega al plató de Tu cara me suena con Leonor Lavado dándolo todo con ‘Ilarie’ de Melody

La cómica ha recreado sobre el escenario de Tu cara me suena uno de los últimos temas que ha sacado la andaluza.

La fiesta llega al plató de Tu cara me suena con Leonor Lavado dándolo todo con ‘Ilarie’ de Melody’

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Patri Bea
Patri Bea
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¡Qué fiesta ha montado Leonor Lavado en Tu cara me suena! La cómica ha sido la encargada de abrir las actuaciones de la segunda semifinal y lo ha hecho imitando a Melody con al ritmo de ‘Ilarie’.

Leonor Lavado brilló como nunca en la pasada gala con su imitación de Luz Casal. La cómica se llevó la máxima puntuación del jurado, pero se quedó a las puertas de ganar la gala por el voto del público de plató.

Leonor Lavado brilla como nunca como Luz Casal con ‘Un nuevo día brillará’

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Para jugarse un puesto en la gran final del programa, el pulsador ha querido que Leonor Lavado se meta en la piel de una artista muy querida de nuestro país que ya ha concursado en Tu cara me suena: Melody.

La cómica ha optado por uno de los temas más actuales y recientes de la andaluza y ha puesto a bailar a todo el plató al ritmo de ‘Ilarie’. ¡El espíritu de Melody y Xuxa ha estado sobre el escenario!

Leonor Lavado ha vuelto a demostrar, una vez más, que ha nacido para estar sobre un escenario y entretener y alegrarle la vida a la gente. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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