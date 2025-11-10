Antena 3 LogoAntena3
Andy rompe su silencio en El Hormiguero de su pelea con Lucas: "No nos llegamos a tocar"

El artista ha confesado en el programa cómo se quebrantó la relación con el que fue su compañero y amigo durante más de 20 años.

El Hormiguero ha recibido este lunes la visita de Andy, el cantante que se ha separado definitivamente del grupo Andy y Lucas, rompe su silencio en El Hormiguero sobre su ruptura con su ex compañero.

Tras unos meses muy complicados, Andy ha contado que en mayo tuvieron una pelea muy fuerte a la que no llegaron a las manos: "Llevaba desde enero muy nervioso", explica. "Lucas lo estaba pasando mal".

El artista cuenta en El Hormiguero cómo comenzó la pelea y algunas de las cosas que se dijeron tras un concierto: "Cállate ya la boca", me dijo. "Me agobié y cuando bajamos en el escenario nos peleamos, no nos llegamos a tocar".

Andy confiesa que se dijeron de todo y a la pregunta de Pablo sobre si su compañero le lanzó una botella el artista señaló entre risas que "hubo un objeto volador no identificado".

"Me liquidaron 10.000 euros de 250.000 en el último concierto"

Durante la entrevista, el artista habló del último concierto del dúo en Vistalegre. Andy explicó que a él le contaron que el grupo recaudó ese día 250.000 euros: "lo que me liquidaron no llegaba a 10.000 euros", aseguró.

Como justificación a Andy le comentan que "había muchos gastos". Ahora, tras su ruptura, el artista declaró en el programa que "me siento liberado".

