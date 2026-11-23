Jordi Wild ha sabido crear desde cero un pódcast para convertirlo, después de siete años en activo, en el más visto de todo el país. Debido a ello, no es de extrañar que haya podido entrevistar a todo tipo de personas: desde atracadores como Daniel Rojo hasta emblemáticos actores de Hollywood como Charlie Sheen.

Precisamente de la exestrella de Dos hombres y medio ha querido hablar el invitado a El Hormiguero. Cuando Pablo Motos le ha preguntado por sus anécdotas más locas, Wild ha recordado la historia que contó en la que confesó a seis chicas a la vez que estaba saliendo con todas ellas.

“Me sorprende que esté vivo y que esté bien”, comentaba el invitado entre risas. Unas palabras que recogía Pablo para comentar que “Enrique San Francisco podría haber sido nuestro Charlie Sheen”.

Puedes ver la historia completa del actor dando play al vídeo de arriba. ¡No te la pierdas!