Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
MASK SINGER: Sigue en directo la quinta gala, donde habrá dos nuevos desenmascaramientos

Espectacular

Vuelve a ver la entrevista completa a Juan y Medio en El Hormiguero

El veterano presentador de televisión ha estado en el programa en lo que ha sido una noche para el recuerdo.

Vuelve a ver la entrevista completa a Juan y Medio en El Hormiguero

Publicidad

La visita de Juan y Medio a El Hormiguero ha estado marcada por el buen humor y la experiencia. Durante la entrevista, ha hablado de su papel en la quinta temporada de Mask Singer y de cómo vive esta nueva aventura televisiva.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre sus múltiples fracturas. El invitado ha asegurado que se ha roto 30 huesos y ha echado la culpa a su pasado "zascandil".

Las escalofriantes 30 veces que Juan y Medio se ha roto un hueso: "Debo ser de baja calidad"

Tras esto, Juan ha contado una de las múltiples anécdotas surrealistas que ha vivido. Según ha dicho, ayudó a un amigo a buscar a su perro perdido y, cuando le encontraron muerto y le enterraron... ¡resultó que no era su mascota!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

"¡Es hora de jugar!": nueva temporada de ¡Salta!, muy pronto en Antena 3

"¡Es hora de jugar!": nueva temporada de ¡Salta!, muy pronto en Antena 3

Troglodita lo da todo al son de ‘Ni una sola palabra’ de Paulina Rubio

Troglodita lo da todo al son de ‘Ni una sola palabra’ de Paulina Rubio

Troglodita, la elegida para representar a España en “algo súper chuli”: Estas son sus nuevas pistas

Troglodita, la elegida para representar a España en “algo súper chuli”: Estas son sus nuevas pistas

Investigación Mofeta
Investigación | Programa 5

Los investigadores, perdidos: Mofeta siembra el caos y la exclusiva de Sonsoles Ónega no aclara nada

Actuación Mofeta
Actuación | Programa 5

Mofeta llega al cielo con Aitana: Así ha sido su versión de ‘Los ángeles’

Ruth Lorenzo cumple su penitencia tras fallar con el delatador: "¡Me quiero ir a mi casa!"
Castigo

Ruth Lorenzo cumple su penitencia tras fallar con el delatador: "¡Me quiero ir a mi casa!"

La cantante no dudó en accionar el temido botón con Clavel, pero el error le ha costado muy caro.

Vuelve a ver la entrevista completa a Juan y Medio en El Hormiguero
Espectacular

Vuelve a ver la entrevista completa a Juan y Medio en El Hormiguero

El veterano presentador de televisión ha estado en el programa en lo que ha sido una noche para el recuerdo.

¡Máxima protección! Marron sorprende con un chaleco airbag anticaída en El Hormiguero

¡Máxima protección! Marron sorprende con un chaleco airbag anticaída en El Hormiguero

El homenaje culinario de David de Jorge a Juan y Medio con sus "kokotxas flamencas"

El homenaje culinario de David de Jorge a Juan y Medio con sus "kokotxas flamencas"

"Yo lo que quería era irme a mi casa": la surrealista anécdota de Juan y Medio enterrando al perro de un amigo

"Yo lo que quería era irme a mi casa": la surrealista anécdota de Juan y Medio enterrando al perro de un amigo

Publicidad