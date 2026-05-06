Vuelve a ver la entrevista completa a Juan y Medio en El Hormiguero

La visita de Juan y Medio a El Hormiguero ha estado marcada por el buen humor y la experiencia. Durante la entrevista, ha hablado de su papel en la quinta temporada de Mask Singer y de cómo vive esta nueva aventura televisiva.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre sus múltiples fracturas. El invitado ha asegurado que se ha roto 30 huesos y ha echado la culpa a su pasado "zascandil".

Tras esto, Juan ha contado una de las múltiples anécdotas surrealistas que ha vivido. Según ha dicho, ayudó a un amigo a buscar a su perro perdido y, cuando le encontraron muerto y le enterraron... ¡resultó que no era su mascota!