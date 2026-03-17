Santiago Segura y El Monaguillo ponen a prueba su lado más cinéfilo con Trancas y Barrancas

Santiago Segura ha vuelto a El Hormiguero para hablar del enorme éxito que está cosechando Torrente, presidente. Entre risas y confidencias, el cineasta ha contado cómo ha sido la respuesta del público a su última película.

Después de la entrevista, el invitado se ha enfrentado a El Monaguillo en la sección de Trancas y Barrancas. Un test que parece fácil pero no lo es tanto: ¡adivinar la película encriptada bajo jeroglíficos!

En la primera aparecía una imagen de una rata y claro, el colaborador se ha aventurado rápido a afirmar que era Ratatouille pero… ¡sorpresa! Era una mucho más actual: “Sirat”, ha gritado el cómico. ¡Punto para el Monaguillo!

La siguiente la acertó rápidamente Santiago, “Los domingos”. Lo que no entendían las hormigas era por qué el Monaguillo había contestado “Los lunes al sol”, cuando justamente…¡resultó ser la siguiente! Y punto para Santiago de nuevo.

¿Quién habrá ganado este desternillante cara a cara? ¡Dale a play al vídeo de arriba para descubrirlo!