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¡A LA FINAL!

El abuelo de Pedro Porro, jugador de la Selección Española, lo tiene claro: "Nos vamos a traer la copa"

Pedro Porro, lateral derecho de la Selección Española, marcaba el segundo gol contra Francia en las semifinales del Mundial de fútbol 2026. Algo que sentenció el partido y le dio la victoria al equipo español. Hoy, el programa ha podido hablar con su madre y con su abuelo que están completamente emocionados.

Pedro Porro

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Eva Sauceda no puede ocultar su felicidad tras la clasificación de la Selección Española para la final del Mundial de fútbol de 2026, un logro en el que ha sido protagonista su hijo, el futbolista Pedro Porro. Emocionada, cuenta que siguió el partido con nervios y celebró los goles, aunque sin levantar demasiado la voz porque estaba cuidando de su nieto, que se encontraba "pachucho". Precisamente ese fue el motivo por el que no pudo ver a Pedro en directo.

Eva también reflexiona sobre el esfuerzo que realizan los padres para apoyar los sueños de sus hijos y reconoce que nunca imaginó que Pedro llegaría tan lejos. Merece la pena todo el sacrificio, asegura con orgullo.

Nuestro reportero, José Domingo Bueno, también conversa con Antonio, el abuelo del internacional español, quien no puede contener las lágrimas al recordar a su esposa, ya fallecida. "Daría la vida porque ella hubiera podido vivir este momento histórico", confiesa con emoción.

Convencido de las opciones de España, Antonio lanza un mensaje de confianza de cara a la gran final: "Nos vamos a traer la copa". Además, resta importancia al rival, ya sea Argentina o Inglaterra, y destaca que Pedro "se lo merece" por ser "un buen hijo y un buen nieto".

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