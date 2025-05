Revive la entrevista completa a Miguel Ángel Revilla en El Hormiguero

Miguel Ángel Revilla ha aprovechado su paso por El Hormiguero para explicar con detalle la situación judicial que mantiene con el rey emérito, entre otros muchos asuntos. Con su estilo directo, ha querido dejar clara su postura ante el público.

Nada más comenzar la entrevista, y como no podía ser de otra manera, el invitado ha abordado el tema de la querella de Juan Carlos I. El cántabro ha asegurado que él va a tener que ir a juicio ordinario porque, pese a haber sido presidente de su comunidad, nunca ha querido tener privilegios.

Tras esto, Revilla ha querido demostrar su integridad política contando cómo fue el primer momento en el que intentaron comprar su voto para una investidura en la asamblea de Cantabria.

El invitado también ha desvelado por qué no ha fructificado el acto de conciliación: "Me piden que diga que he mentido", ha dicho asegurando que no quiso admitir tal cosa.

Además, Pablo Motos le ha preguntado por la posibilidad de que termine perdiendo el juicio. El expresidente ha asegurado que es algo que puede ocurrir, pero que no va a aceptar dinero de nadie para afrontar la indemnización de 50.000 euros que piden.