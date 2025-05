Miguel Ángel Revilla, sobre la posibilidad de perder el juicio contra Juan Carlos I: "No admito ni un euro"

Miguel Ángel Revilla ha llegado a El Hormiguero con un asunto delicado sobre la mesa: la demanda del rey emérito por injurias y calumnias. Durante la entrevista, ha compartido su versión de los hechos y ha reflexionado sobre la repercusión mediática del caso.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado al invitado por la posibilidad de que pierda el juicio contra Juan Carlos I. Según ha afirmado, le tocaría pagar 50.000 euros, pero ha asegurado que no quiere recibir ayuda económica de nadie.

"No admito ni un euro, si yo he metido la pata y me excedido, las consecuencias las tengo que pagar yo", ha dicho Revilla antes de desvelar que le han llegado sobres con dinero para ayudarle en caso de que tuviese que pagar una indemnización.