Miguel Ángel Revilla habla sobre su integridad política: "No he robado ni en pensamientos"

Miguel Ángel Revilla ha visitado El Hormiguero para abordar la demanda por injurias y calumnias que el rey emérito ha interpuesto contra él. Con serenidad y firmeza, el expresidente cántabro ha defendido sus declaraciones y ha explicado el origen del conflicto.

En este momento, el invitado ha contado una impactante historia en la que le "intentaron poner billetes para trincar". Según ha dicho, mandaron a un intermediario a su partido para que votase a favor de la investidura de otra persona a cambio de "el oro y el moro".

El expresidente de Cantabria no solo no se dejó comprar, sino que le dio un capón en la cabeza a la persona que trató de chantajearle. "Revilla no ha robado ni en pensamientos", ha concluido. ¡No te lo puedes perder!