Antes de un concierto

"Esto es como prepararte para las Olimpiadas": así cuida Manuel Carrasco sus cuerdas vocales

El cantante le ha explicado a Pablo Motos cómo utiliza un nebulizador para cuidar su voz y ejercitarla antes de los conciertos.

nebulizador

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de uno de los artistas más queridos de nuestro país. Manuel Carrasco ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hablarnos de su próxima gira y de sus proyectos profesionales actuales.

Para cualquier cantante, cuidar sus cuerdas vocales en fundamental, y Manuel Carrasco ha querido enseñarnos en el programa un aparato que le ayuda muchísimo a prepararse antes de los conciertos, un nebulizador que hidrata el tracto vocal y las cuerdas vocales.

"Sin esto, duras medio concierto", ha explicado el cantante. La profesora de canto Manuel le ha puesto varios ejercicios con este aparato y nos los ha explicado en El Hormiguero. ¡Descubre cómo se utiliza en el vídeo de arriba!

Programas

