Mejores momentos | 10 de diciembre

Marc, el concursante que juega "dopado" a El 1%: ¡ha participado en más de 400 escape rooms!

Arturo Valls ha bromeado con la ventaja que tiene este concursante tras haber superado tantos retos de lógica.

Marc, el concursante que juega “dopado” a El 1%: ¡ha participado en más de 400 escape rooms!

Alberto Mendo
Publicado:

En El 1% hay cien historias curiosas por conocer, tantas como concursantes. Al comenzar este programa, Arturo Valls se ha detenido en uno de los datos: una persona que ha hecho más de 350 escape rooms. Se trata de Marc, procedente de Abrera, un pequeño municipio de Barcelona, y él mismo ha matizado que eso era en el momento en el que hizo el casting. Desde entonces, ha sumado otros cincuenta y ya va por más de 400.

Arturo, como explicación a todos los espectadores, ha destacado que eso le convierte al concursante en un experto en resolver enigmas y usar la lógica. "Es como si vinieras dopado", ha bromeado con Marc.

El jugador también ha comentado qué haría con los 100.000 euros que el programa pone en juego. Entre sus objetivos principales está un coche: ¡para viajar y hacer aún más escape rooms!

Marc, el concursante que juega “dopado” a El 1%: ¡ha participado en más de 400 escape rooms!

Marc, el concursante que juega “dopado” a El 1%: ¡ha participado en más de 400 escape rooms!

Los dos concursantes han protagonizado un duelo desigual en la primera vuelta pero trepidante después, con un bote en juego de 2.488.000 euros.

