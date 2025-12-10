Inesperado suspenso en la pregunta del 80%: ¡19 concursantes se lían con las notas de Ana!

Las primeras rondas de El 1% son a veces engañosas: parecen fáciles pero hay que tener mucho cuidado con las posibles trampas del enunciado. Todo había comenzado muy bien con la pregunta del 90%, que había dejado sólo tres concursantes eliminados. Sin embargo, el siguiente reto se ha convertido en una gran escabechina: ¡19 suspensos!

El dilema del 80% ha puesto a todos a pensar en las notas que Ana ha sacado respecto a su compañera Begoña. El enunciado con estas dos alumnas lo ha complicado una tercera estudiante, Blanca. Sólo había dos opciones posibles: ¿notas mejores o peores? Entre quienes sí lo han visto claro estaba Marc, el participante “dopado” por haber participado en más de 400 escape rooms.

Sin embargo, 19 jugadores han fallado, viendo cómo su foco se teñía de color azul. Quedaban 78 en liza para seguir adelante en El 1%. ¿Superarías esta pregunta del 80%? ¡Dale al play!