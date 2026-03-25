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Revive la entrevista completa de Alexandra Jiménez y Javier Cámara en El Hormiguero

Los dos actores han visitado el programa para hacer un repaso por su carrera y presentarnos la nueva película que protagonizan.

Revive la entrevista completa de Alexandra Jiménez y Javier Cámara en El Hormiguero

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Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha recibido este miércoles a dos actores de nuestro país con grandes trayectorias: Alexandra Jiménez y Javier Cámara. Los dos intérpretes han visitado el programa presentado por Pablo Motos para hacer un repaso por su carrera y para presentarnos su nueva película:'53 domingos'.

Los dos actores han compartido con los espectadores anécdotas familiares en relación a las tramas de la película que protagonizan y ambos han numerado las ventajas e inconvenientes que tiene ser el hermano menor.

Además, Alexandra Jiménez ha confesado durante la entrevista que es hipocondríaca y que sufre una condición neurológica conocida como sinestesia tacto-espejo, la cual le provoca escalofríos cuando ve a alguien hacerse daño.

hipocondriaca

Alexandra Jiménez y Javier Cámara se han vuelto a abrir con los espectadores, nos han recordado que el mundo de la interpretación está lleno de altibajos y nos han dejado con ganas de ver su nueva película. ¡Revive su entrevista completa en El Hormiguero dándole al play al vídeo de arriba!

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