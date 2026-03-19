¿Quién es el impostor? Mario Casas y Mariela Garriga demuestran sus habilidades como detectives

Mario Casas y Mariela Garriga han llegado juntos a El Hormiguero para compartir una visita llena de complicidad y buen ambiente. Ambos actores han protagonizado una charla cercana en la que han repasado experiencias y anécdotas.

Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado que los invitados presentaban su película de espías para someterles a una divertida prueba donde debían demostrar sus dotes como detectives.

En ella, las hormigas han dado la bienvenida al plató a dos personas y los intérpretes debían adivinar cuál de ellos era realmente un repartidor. Mario y Marisela han dejado claro ser la mar de perspicaces y han descubierto quién les estaba tratando de engañar. ¡Imperdible!