Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Con Trancas y Barrancas

¿Quién es el impostor? Mario Casas y Mariela Garriga demuestran sus habilidades como detectives

Las hormigas han sometido a los invitados a uno de sus test más divertidos y enigmáticos.

¿Quién es el impostor? Mario Casas y Mariela Garriga demuestran sus habilidades como detectives

Publicidad

Mario Casas y Mariela Garriga han llegado juntos a El Hormiguero para compartir una visita llena de complicidad y buen ambiente. Ambos actores han protagonizado una charla cercana en la que han repasado experiencias y anécdotas.

Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado que los invitados presentaban su película de espías para someterles a una divertida prueba donde debían demostrar sus dotes como detectives.

En ella, las hormigas han dado la bienvenida al plató a dos personas y los intérpretes debían adivinar cuál de ellos era realmente un repartidor. Mario y Marisela han dejado claro ser la mar de perspicaces y han descubierto quién les estaba tratando de engañar. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Imagen de Susana Díaz

Susana Díaz (PSOE), crítica con las declaraciones de Puente sobre el AVE Madrid-Málaga: "No es la respuesta que merecen los malagueños"

Susana Díaz en Espejo Público.

Susana Díaz (PSOE): "La bromita de Mónica García me ha sentado fatal cuando la gente se está encontrando la gasolina a 2 euros"

Imagen del almirante Garat

El almirante Garat, sobre el posible desbloqueo del estrecho de Ormuz propuesto por Trump: "Es viable, pero se puede derramar sangre"

¿Quién es el impostor? Mario Casas y Mariela Garriga demuestran sus habilidades como detectives
Con Trancas y Barrancas

¿Quién es el impostor? Mario Casas y Mariela Garriga demuestran sus habilidades como detectives

Megan Montaner y Rodolfo Sancho
A las 21:45 horas

Hoy, Megan Montaner y Rodolfo Sancho hablarán sobre la próxima temporada de Entre tierras en El Hormiguero

Vuelve la fiebre del viernes noche: Tu cara me suena, muy pronto en Antena 3
Comienza la cuenta atrás

Vuelve la fiebre del viernes noche: Tu cara me suena, muy pronto en Antena 3

Manel Fuentes está listo para recibir en plató a los nueve concursantes de esta edición: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Un desayuno lleno de pullas, clases de kárate y sobrevivir al pádel surf en el séptimo programa de El capitán en Japón
Crónica | Programa 7

Un desayuno lleno de pullas, clases de kárate y sobrevivir al pádel surf en el séptimo programa de El capitán en Japón

Los Sánchez Saborido han llegado a la isla de Okinawa donde quieren disfrutar de unos verdaderos días de descanso y tranquilidad, aunque la lluvia y los acontecimientos se les ponen en contra.

los miedos de Salma al hablar de sexo con su familia

“Yo creo que no os voy a contar mi primera vez”: los miedos de Salma al hablar de sexo con su familia

la premonición de Susana Saborido sobre el próximo novio de Daniela

“Tú no sabes que cuando escupes para arriba te va a caer”: la premonición de Susana Saborido sobre el próximo novio de Daniela

Susana Saborido entra en pánico con las serpientes marinas

“Cómo me meta una bicha”: Susana Saborido entra en pánico con las serpientes marinas

Publicidad