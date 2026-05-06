Lo recuerda
"Yo lo que quería era irme a mi casa": la surrealista anécdota de Juan y Medio enterrando al perro de un amigo
El presentador ha compartido con los espectadores una historia muy curiosa que tiene un final completamente inesperado.
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El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de uno de los investigadores de la nueva edición de Mask Singer. Juan y Medio se ha sentado junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su carrera y para hablar del momento profesional en el que se encuentra.
Durante la entrevista, Juan y Medio ha querido compartir con Pablo Motos y con los espectadores una anécdota muy curiosa sobre el perro de un amigo suyo. Hace un tiempo, se vio obligado a enterrar al animal ya fallecido un día de mucho calor él solo.
Después del sufrimiento que pasó buscando al animal desaparecido y cavando el agujero para enterrarlo, Juan y Medio se llevó una sorpresa mayúscula cuando entró en casa de su amigo y se encontró... ¡a su perro! ¡Escucha la historia completa en el vídeo de arriba!
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