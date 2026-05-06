Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo recuerda

"Yo lo que quería era irme a mi casa": la surrealista anécdota de Juan y Medio enterrando al perro de un amigo

El presentador ha compartido con los espectadores una historia muy curiosa que tiene un final completamente inesperado.

perro

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de uno de los investigadores de la nueva edición de Mask Singer. Juan y Medio se ha sentado junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su carrera y para hablar del momento profesional en el que se encuentra.

Durante la entrevista, Juan y Medio ha querido compartir con Pablo Motos y con los espectadores una anécdota muy curiosa sobre el perro de un amigo suyo. Hace un tiempo, se vio obligado a enterrar al animal ya fallecido un día de mucho calor él solo.

Después del sufrimiento que pasó buscando al animal desaparecido y cavando el agujero para enterrarlo, Juan y Medio se llevó una sorpresa mayúscula cuando entró en casa de su amigo y se encontró... ¡a su perro! ¡Escucha la historia completa en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

perro

"Yo lo que quería era irme a mi casa": la surrealista anécdota de Juan y Medio enterrando al perro de un amigo

¡Javier roza su primer 24 en El Rosco! Final de infarto con un acierto determinante

¡Javier roza su primer 24 en El Rosco! Final de infarto con un acierto determinante

El lío de Dani Muriel por ser generoso en Pasapalabra: su decisión salomónica entre Mariló Montero y Raquel Sánchez Silva

El lío de Dani Muriel por ser generoso: su decisión salomónica entre Mariló Montero y Raquel Sánchez Silva

2-indigo
Mejores momentos | 6 de mayo

El hilarante fallo de Dani Muriel al confundir la voz de Lola Índigo: “¿No es Camilo?”

1-rambo
Mejores momentos | 6 de mayo

Javier cumple 50 programas en Pasapalabra con la filosofía de Rambo: “Día a día”

Colate Vallejo-Nágera
ÚLTIMA HORA

Colate Vallejo-Nágera, muy afectado en el juicio contra Paulina Rubio porque "se lo juega todo a una carta"

Continúa el juicio por el futuro del hijo de Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera. Hoy, Susana Uribarri nos cuenta cómo se encuentra el exmarido de la cantante.

Mar Flores
Se sincera

Mar Flores hace balance de su pasado: "Si vuelvo a nacer, no quiero ser famosa"

La modelo confiesa que la fama no ha sido beneficiosa para ella y, sobre todo, para sus hijos, que han sufrido mucho a causa de su pasado.

Susana Uribarri

Susana Uribarri, sobre la hospitalización de Tita Cervera: "Ha sido una pulmonía que, con su edad, es grave"

Nuda propiedad

Milagros vende su casa en nuda propiedad: "No me importa nada si están pensando en que me voy a morir"

Español

Pasajero español que viajó 11 días a bordo del crucero con hantavirus: "La higiene y la seguridad era total"

Publicidad