"Yo lo que quería era irme a mi casa": la surrealista anécdota de Juan y Medio enterrando al perro de un amigo

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de uno de los investigadores de la nueva edición de Mask Singer. Juan y Medio se ha sentado junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su carrera y para hablar del momento profesional en el que se encuentra.

Durante la entrevista, Juan y Medio ha querido compartir con Pablo Motos y con los espectadores una anécdota muy curiosa sobre el perro de un amigo suyo. Hace un tiempo, se vio obligado a enterrar al animal ya fallecido un día de mucho calor él solo.

Después del sufrimiento que pasó buscando al animal desaparecido y cavando el agujero para enterrarlo, Juan y Medio se llevó una sorpresa mayúscula cuando entró en casa de su amigo y se encontró... ¡a su perro! ¡Escucha la historia completa en el vídeo de arriba!