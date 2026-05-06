Gabriel no se resiste más y besa apasionadamente a Beatriz, ¡pero una llamada de la perfumería los interrumpe!

Desvelarse por la noche para rememorar sus viejos momentos en México se ha convertido en el pasatiempo preferido de Gabriel y Beatriz. Desde entonces, la niñera de Juanito ha tratado de seducir a su todavía marido y, por fin, lo ha conseguido.

El director de la perfumería no ha podido contener más las ganas y ha terminado confesando que tiene lasensación de que no había pasado el tiempo y que ellos seguían juntos: “¿Y si nos dejamos llevar por una noche de perros?” ha sido la respuesta de Beatriz.

Poco a poco han ido acercándose y se han terminado fundiendo en un apasionado beso que cada vez iba a más. Sin embargo, una desafortunada llamada ha interrumpido el momento más íntimo de Gabriel y Beatriz.

Y es que… ¡algo grave ha sucedido con dos camiones de la perfumería! Finalmente, el director de la fábrica ha tenido que abandonar rápidamente la casa para dirigirse a la comandancia. ¿Volverá a repetirse este momento entre ellos?