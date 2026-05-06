El homenaje culinario de David de Jorge a Juan y Medio con sus "kokotxas flamencas"

David de Jorge ha traído a Juan y Medio las kokotxas más especiales para el presentador andaluz. Y es que, con el tomate de jaén, las ha calificado como "kokotxas flamencas".

Los bacalaos han invadido el plató y tanto Pablo Motos como Juan y Medio se han visto obligados a manipular el pescado. Sin embargo, ninguno de los dos parecía muy dispuesto a limpiar el pez y extraer las kokotxas en sí. Por suerte, el cocinero ha hecho de profesor para que el presentador de El Hormiguero pudiera obtenerlas de forma casi profesional.

Superado este primer (y pringoso) paso, los tres se han puesto manos a la obra para preparar la receta con todos los ingredientes sobre la mesa: 250g de Kokotxas, 6 cucharadas soperas de AOVE, 1 guindilla fresca, cebollino, 2 dientes de ajo, 4 cucharadas soperas de tomate y 1 botella de manzanilla.

El chef ha vuelto a demostrar que el proceso de cocinar es tan divertido como el propio momento de llevarse el manjar a la boca. ¡Todo un arte en directo!

Dale play al vídeo y apunta todos los pasos, porque esta receta es de esas que merece la pena tener siempre a mano.