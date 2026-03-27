Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Momentazo!

El pique más divertido entre los finalistas de El Desafío en El Hormiguero

José Yélamo, Dani Illescas, Patricia Conde y Jessica Goicoechea se enfrentan en ‘Sígueme el rollo’, el juego musical de Trancas y Barrancas que ha dejado un duelo de lo más reñido.

Finalistas de El Desafío

Publicidad

El Hormiguero
Publicado:

Trancas y Barrancas han vuelto a poner a prueba a los invitados de El Hormiguero con ‘Sígueme el rollo’, un divertido juego musical en el que los finalistas de El Desafío han tenido que continuar canciones… ¡con solo una palabra como pista!

El reto se ha convertido en un auténtico ‘chicos contra chicas’. José Yélamo y Dani Illescas se han enfrentado a Patricia Conde y Jessica Goicoechea en una competición que prometía máxima igualdad desde el primer momento.

Y así parecía al inicio, con ambos equipos muy igualados y demostrando su rapidez y conocimiento musical. Sin embargo, todo cambió cuando Yélamo y Dani Illescas cogieron carrerilla y empezaron a encadenar aciertos.

Su actitud y compenetración terminaron marcando la diferencia, llevándoles a proclamarse campeones de la sección en uno de los juegos más divertidos de la noche. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Tamara Gorro

Tamara Gorro y Blanca Romero, unidas por Cayetano Rivera: "Hay buena química"

ECEJ_EC8_INEDITOS_02

VÍDEO INÉDITO: Joaquín y su familia descubren el secreto japonés para vivir más de 100 años

Imagen de Elena

Una superviviente de varios intentos de suicidio habla sobre el 'caso Noelia': "La salud mental sigue estando lejos de lo que debería estar"

Imagen de Paco de la Torre y Lorena
AVE Madrid-Málaga

El alcalde de Málaga responde al "dardo" de Óscar Puente: "Han tenido miedo de decirnos la fecha exacta de la recuperación del AVE. Es absurdo"

Víctor Gutiérrez
EUTANASIA

Rifirrafe entre Polonia Castellanos y Javier Gutiérrez: "Eres un hipócrita, un demagogo"

Imagen de Ainhoa Martínez
Remodelación en el Gobierno

Ainhoa Martínez, sobre la elección de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero: "A Sánchez le interesa porque es moderado y quiere centrar el tiro en la economía"

Carlos Cuerpo es el miembro mejor valorado del Gobierno y ahora se enfrenta a los desafíos económicos, resultado de la guerra en Oriente Medio.

Finalistas de El Desafío
¡Momentazo!

El pique más divertido entre los finalistas de El Desafío en El Hormiguero

José Yélamo, Dani Illescas, Patricia Conde y Jessica Goicoechea se enfrentan en ‘Sígueme el rollo’, el juego musical de Trancas y Barrancas que ha dejado un duelo de lo más reñido.

Disfruta de la entrevista completa a Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo en El Hormiguero

"Ha sido un crecimiento a nivel personal muy grande": los finalistas de El Desafío confiesan qué han aprendido de esta experiencia

"Ha sido un crecimiento a nivel personal muy grande": los finalistas de El Desafío confiesan qué han aprendido de esta experiencia

4-Rosco26m

Neli pone a Javier contra las cuerdas en El Rosco: ¿Serán suficientes sus 23 aciertos?

Publicidad