El pique más divertido entre los finalistas de El Desafío en El Hormiguero

Trancas y Barrancas han vuelto a poner a prueba a los invitados de El Hormiguero con ‘Sígueme el rollo’, un divertido juego musical en el que los finalistas de El Desafío han tenido que continuar canciones… ¡con solo una palabra como pista!

El reto se ha convertido en un auténtico ‘chicos contra chicas’. José Yélamo y Dani Illescas se han enfrentado a Patricia Conde y Jessica Goicoechea en una competición que prometía máxima igualdad desde el primer momento.

Y así parecía al inicio, con ambos equipos muy igualados y demostrando su rapidez y conocimiento musical. Sin embargo, todo cambió cuando Yélamo y Dani Illescas cogieron carrerilla y empezaron a encadenar aciertos.

Su actitud y compenetración terminaron marcando la diferencia, llevándoles a proclamarse campeones de la sección en uno de los juegos más divertidos de la noche. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!