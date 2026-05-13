El Karaoke improvisado de David Bisbal que conquista El Hormiguero: ¡así canta con el público!

David Bisbal ha protagonizado uno de los momentazos de su visita a El Hormiguero gracias a una inesperada propuesta de Pablo Motos: montar un karaoke en pleno plató. “¡Me encanta la idea!”, ha respondido el cantante sin dudarlo.

Ambos se han lanzado a interpretar 'Vivir así es morir de amor', creando en cuestión de segundos un ambiente de concierto improvisado que ha animado a todo el público.

Poco a poco, varios asistentes han ido subiendo al escenario para cantar junto a Bisbal, entregándose por completo a la actuación y convirtiendo el momento en una auténtica fiesta. Un instante único que ha dejado claro el carisma del artista… y las ganas del público de compartir escenario con él.