Las lágrimas de David Bisbal en El Hormiguero al recordar a su padre: “Cada mañana aparece en mi corazón”

David Bisbal ha regresado a El Hormiguero para hablar de sus nuevos proyectos, confesando que, pese a sus numerosas visitas, sigue sintiendo nervios: “He venido muchas veces y no he perdido esos nervios”, ha reconocido.

Durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado por su padre, fallecido recientemente, y el cantante no ha podido evitar emocionarse al recordarle. “Mi padre siempre estaba sonriendo, todo el mundo lo quería, era un hombre buenísimo”, ha señalado con cariño.

Bisbal ha destacado la influencia que tuvo en su vida: “Fue boxeador profesional, me caló muy fuerte su manera de ser y traté de seguir sus pasos”. Además, ha compartido cómo mantiene vivo su recuerdo: “Lo recuerdo cantando y sonriendo y es imposible quedarse con un momento”.

“Cada mañana aparece en mi corazón y en mi mente”, ha confesado, asegurando que siente su presencia: “Esa sensación de que están contigo es muy fuerte y es real”, ha concluido en uno de los momentos más emotivos de la noche.