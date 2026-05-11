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La nueva vida de Carolina Marín: "Me gusta mucho hacer deporte, no lo quiero dejar"

La exjugadora de bádminton ha desvelado cómo es su rutina ahora que se ha retirado.

La nueva vida de Carolina Marín: "Me gusta mucho hacer deporte, no lo quiero dejar"

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Carolina Marín ha llegado a El Hormiguero para repasar su brillante trayectoria deportiva y hablar sobre su retirada. La campeona ha compartido recuerdos, emociones y reflexiones sobre una carrera marcada por el esfuerzo y la superación.

En este momento, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo es la nueva vida de la exjugadora de bádminton ahora que se ha retirado. La onubense ha asegurado que le daba miedo, pero tiene claro que no va a dejar de hacer deporte.

"Me gusta mucho, no lo quiero dejar", ha dicho antes de reflexionar sobre si el siguiente paso que dará será ser entrenadora. ¡No te lo pierdas!

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