Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Revívelo!

Mar Flores se moja en 'El test de un buen ex': "Le dejo por video llamada"

La modelo ha ofrecido consejos interesantes...y algunos hasta sorprendentes.

Mar Flores se moja en 'El test de un buen ex': "Lo dejo por video llamada"

Publicidad

Luiza Cauduro
Publicado:

En un juego divertido y revelador, Mar Flores ha compartido anécdotas sorprendentes sobre algunas de sus exparejas. Trancas y Barrancas le han preguntado un poco de todo: cuál es el tiempo ideal para postar una foto con otra persona tras terminar la relación, si debes cambiar de apodo para no confundirte con el de tu ex, qué haces cuando ves a tu ex en Tinder...

La modelo ha desatado muchas risas en el plató mientras contestaba a las preguntas, acordando situaciones que ha vivido. Además, ha ofrecido un consejo para terminar una relación a distancia: “Lo hago por video llamada”.

Las preguntas también se han extendido a Pablo Motos, quién ha revelado que por veces enfrenta problemas con los emoticonos...¡no te lo pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Mar Flores se moja en 'El test de un buen ex': "Lo dejo por video llamada"

Mar Flores se moja en 'El test de un buen ex': "Le dejo por video llamada"

Nacho Cano

Esta noche, Nacho Cano visitará El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero

Desafío brutal en El Hormiguero: la voltereta extrema con el coche de Walter Franco
El más difícil todavía

Desafío brutal en El Hormiguero: la voltereta extrema con el coche de Walter Franco

Mar Flores revela en El Hormiguero si tuvo tentación de quitarse la vida: "Quería dormirme"
Un duro pasado

Mar Flores revela en El Hormiguero si tuvo tentación de quitarse la vida: "Quería dormirme"

"Me lo matan": esto fue lo que pensó Mar Flores cuando supo que su hijo iría a prisión
Lo cuenta

"Me lo matan": así reaccionó Mar Flores a la entrada en prisión de su hijo, Carlo Costanzia

La invitada ha contado cómo vivió el proceso judicial por el que Carlo estuvo a punto de entrar 9 años en prisión.

Mar Flores cuenta cómo recuperó a su hijo "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio"
Se sincera

Mar Flores cuenta cómo recuperó a su hijo "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio"

La modelo ha hablado sin pelos en la lenga sobre cómo fue el proceso por el cuál consiguió recuperar a su hijo que se encontraba retenido por su padre.

El duro recuerdo de Mar Flores sobre los malos tratos: "Mi hijo desapareció y yo tenía que ir a ponerme la minifalda"

El episodio más doloroso de Mar Flores con Carlo Costanzia: "Mi hijo desapareció y yo tenía que ir a ponerme la minifalda"

Los duros inicios de Mar Flores como modelo: "No me daba para una baguette entera"

Los duros inicios de Mar Flores como modelo: "No me daba para una baguette entera"

Rosa marca el ritmo de El Rosco hasta los 22 aciertos: ¿suficientes para ganar?

Rosa marca el ritmo de El Rosco hasta los 22 aciertos: ¿suficientes para ganar?

Publicidad