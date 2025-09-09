¡Revívelo!
Mar Flores se moja en 'El test de un buen ex': "Le dejo por video llamada"
La modelo ha ofrecido consejos interesantes...y algunos hasta sorprendentes.
Publicidad
En un juego divertido y revelador, Mar Flores ha compartido anécdotas sorprendentes sobre algunas de sus exparejas. Trancas y Barrancas le han preguntado un poco de todo: cuál es el tiempo ideal para postar una foto con otra persona tras terminar la relación, si debes cambiar de apodo para no confundirte con el de tu ex, qué haces cuando ves a tu ex en Tinder...
La modelo ha desatado muchas risas en el plató mientras contestaba a las preguntas, acordando situaciones que ha vivido. Además, ha ofrecido un consejo para terminar una relación a distancia: “Lo hago por video llamada”.
Las preguntas también se han extendido a Pablo Motos, quién ha revelado que por veces enfrenta problemas con los emoticonos...¡no te lo pierdas!
Publicidad