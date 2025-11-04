La encerrona de Rosa a Manu en El Rosco: ¡le obliga a hacer una épica de 14 aciertos!

Rosa ha recuperado una de las estrategias que mejores resultados suele darle: poner el turbo para plantarse pronto y dejar a Manu ante una de esas remontadas épicas. Este Rosco se lo ha permitido, justo en un programa en el que había logrado acumular una gran cantidad de segundos. Se lo debe a su gran equipo: Alberto Chicote, que se ha cocinado él solo el Una de Cuatro, y Laura Galán, que ha hecho pleno en La Pista.

La coruñesa ha comenzado el duelo con una ventaja de once segundos. Aunque ha arrancado con sólo dos aciertos, después ha hecho un brillante turno de ocho, otro de seis y otro de cuatro. Ha completado la primera vuelta de forma exprés con 21 aciertos, sumando uno más en esa jugada y dejando ya extinguir su tiempo.

Manu se ha encontrado a solas con Roberto Leal yendo aún por la N, con más de medio Rosco por delante y teniendo aún sólo 8 aciertos. Por lo tanto, se ha visto en la encerrona de tener que sumar 14 letras correctas de un tirón para evitar la Silla Azul. ¿Ha conseguido la épica? ¡Descúbrelo en el vídeo!