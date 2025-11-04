¡A la primera! Laura Galán firma el único pleno en La Pista gracias al rock de Burning

Los dos primeros duelos de La Pista en este programa de Pasapalabra no han pasado del nivel de los dos segundos. Soraya Arnelas y Rosa, pese a ganar, no han acertado sus respectivas canciones hasta que Roberto Leal les ha dado el título con otras palabras. En el caso de la cantante, ha ganado a Alberto Chicote, que no ha podido mantener el gran arranque que ha tenido con el Una de Cuatro.

Nicolás Coronado había advertido, al comienzo del programa, de que Laura Galán iba a ser muy buena en la prueba musical, así que todos los ojos se han centrado en ella cuando ha llegado este duelo. La actriz, con un tema del año 1979, ha cumplido esos pronósticos al comenzar a cantar ‘Qué hace una chica como tú en un sitio como éste’.

“Dime que es ésa que, si no, hago un ridículo espantoso”, le ha pedido Laura a Roberto. El presentador, boquiabierto, ha confirmado que Nicolás llevaba toda la razón: “No sólo la ha sacado, sino que la ha dicho perfecta”. ¡No te pierdas este gran pleno con el rock de Burning!