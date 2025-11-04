Carlos Alsina: "En la Fiscalía, lo de filtrar con determinadas intenciones debía ser más frecuente de lo que pensamos"

El presentador y director del programa de Onda Cero' Más Uno', Carlos Alsina ha analizado los tres focos informativos que más están dando que hablar en los últimos días: las revelaciones sobre Ángel Víctor Torres en el informe de la UCO, la dimisión de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana y el juicio del fiscal general del Estado.

Sobre el primer asunto, Alsina fue claro: "Yo creo que el ministro Ángel Víctor Torres va a tener que admitir, porque eso le aparece en el informe en sus conversaciones sus WhatsApps con Koldo, que él sí interviene en la fase de los pagos como consecuencia de ese contrato". El periodista apuntaba a las gestiones del que fuera presidente de Canarias para que se hicieran los desembolsos por las mascarillas durante la pandemia.

No lo admitirá

Aunque para él, Torres "no va a admitir que tuviera intervención en la parte inicial, que es a qué empresa le hacemos la adjudicación del contrato de mascarillas", aunque los datos revelan que sí actuó más adelante, en el pago de las facturas.

Subrayó que, "lo anómalo", es que "Koldo, que no es más que un asesor del ministro de Transportes, llame directamente al presidente autonómico porque el Gobierno de Canarias está atrasándose en el abono de un pago".

Una dimisión "desnotada"

El otro punto fue sobre la dimisión de Mazón al frente de la Generalitat. Alsina considera que este "va a pasar página en todos los sentidos, en el sentido político, en el sentido social, en la recuperación de una cierta paz", considerando que el ya expresidente "ha tenido que dimitir, con un año de retraso", y calificó su comparecencia de "bastante desnotada".

Sin embargo, la Comunidad Valenciana necesita ahora nuevo presidente y la investidura vuelve a estar en manos de VOX. "No es una sorpresa que la llave la tiene VOX, es que ya la tuvo para investir a Carlos Mazón", ha recordado. En esa línea, Alsina fue tajante y si no le gusta el candidato de los populares "o lo que sea, pues vamos a elecciones. Y tampoco pasa nada".

¿Elecciones anticipadas?

Griso le dio pie a comentar la posibilidad de elecciones anticipadas. Alsina no lo descartó porque "llamar a las urnas a una sociedad es lo más común que existe en una democracia cuando se producen acontecimientos o situaciones que hacen inevitable o aconsejable, más que inevitable, yo creo que nunca pasa nada por convocar a los ciudadanos a las urnas". Para él, el debate no está en si deben hacerse comicios, sino en "los cálculos" de cada partido antes de decidirlos.

Además dejó claro que este proceso electoral no perjudicaría a la reconstrucción porque si esta se para "es que está muy mal diseñada, porque las instituciones siempre siguen porque haya una convocatoria electoral".

"Lo de filtrar con intenciones..."

Finalmente abordaron la polémica sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La filtración de un correo confidencial ha reavivado las sospechas dentro de la propia Fiscalía. Según Alsina, "el testimonio es poco favorable al fiscal general del Estado, en la medida en la que cuando una fiscal jefe lo primero que le viene a la cabeza ve un documento o correo confidencial publicado es lo ha filtrado el fiscal general del Estado o su equipo debe ser porque no es infrecuente que algo así suceda".

Más allá de si fue él directamente quien filtró la información, el periodista dejó clara su conclusión: "En la Fiscalía, lo de filtrar cosas con determinadas intenciones, casi siempre políticas, debía ser más frecuente de lo que algunos pensábamos o deseábamos".

