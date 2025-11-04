Irene Rosales: "No fue justo que me hicieran responsable de mediar entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja cuando yo no podía"

Irene Rosales y Kiko Rivera anunciaban su ruptura en agosto de este año tras 11 años de matrimonio. Ambos vivieron momentos muy complicados que terminaron dinamitando su relación, aunque fue una decisión con la que ambos estaban de acuerdo.

La relación de Irene con el clan Pantoja y sus polémicas fue uno de los obstáculos en su matrimonio. Cuando Isabel Pantoja entró en la cárcel, su hijo atravesó una etapa muy difícil que afectó a su relación. "Cuando venía de verla, Kiko se encerraba, fue el peor momento de su vida", confiesa.

Sin embargo, el episodio más difícil y que más afectó a Irene fueron los problemas que tuvo Kiko Rivera con la herencia de su madre. Esta estaba atravesando el duelo por la muerte de sus padres, pero debía servir de apoyo para Kiko. "No podía asumir el problema que yo tenía porque tenía que ser la mujer de Kiko y su hombro donde llorar", nos cuenta.

Irene se vio obligada a dejar la televisión, sobrepasada por la situación y por las críticas. "Aquello me destrozó mentalmente, que se me hiciera responsable de mediar entre ellos no fue justo", advierte.

Hoy, admite orgullosa que está dispuesta a empezar de cero con su nuevo amor. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!