Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Tras leer la novela

Carlota Baró, ilusionada con interpretar a Renata en Las hijas de la criada: “Es una historia de conflictos de mujeres”

La actriz ha confesado que la novela de Sonsoles Ónega le ha encantado y ha analizado el inicio de su personaje en la historia que descubrirás el 30 de noviembre en atresplayer..

Carlota Baró, ilusionada con interpretar a Renata en Las hijas de la criada: “Es una historia de conflictos de mujeres”

Publicidad

Cada vez queda menos para poder disfrutar de Las hijas de la criada, la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega y Premio Planeta 2023 que llegará a atresplayer el próximo 30 de noviembre.

Las hijas de la Criada

Carlota Baró interpreta a uno de los personajes principales de esta historia en la serie, Renata, y nos ha confesado que le ha encantado la forma en que Sonsoles ha escrito la novela y está muy ilusionada por formar parte de esta “historia de conflictos de mujeres”.

Carlota también nos ha confesado que ha intentado trabajar con Verónica Sánchez, Inés en la serie, esa aparente enemistad que parece que puede surgir entre ellas por Gustavo. “Renata siente que nadie la ha mirado así”, ha recalcado la actriz.

Con respecto al mundo de las meigas, Carlota Baró ha asegurado que está presente y han buscado relacionarlo con el “te vas a enterar” con el que amenaza a Gustavo por todo el daño que le hace. ¡Escucha todo lo que nos ha contado la actriz en el vídeo de arriba!

“Si esa criatura nace, arruinaré su vida”: Las hijas de la criada, el 30 de noviembre disponible en atresplayer

“Si esa criatura nace, arruinaré su vida”: Las hijas de la criada, el 30 de noviembre disponible en atresplayer

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

Antea Rodríguez es Cloe, la representante de Brossard que llega a la colonia pisando fuerte

Antea Rodríguez es Cloe, la representante de Brossard que llega a la colonia pisando fuerte

Suna y Seyran se rompen al pensar cómo habría sido su vida si su padre las hubiera querido

Suna y Seyran se rompen al pensar cómo habría sido su vida si su padre las hubiera querido

Carlota Baró, ilusionada con interpretar a Renata en Las hijas de la criada: “Es una historia de conflictos de mujeres”

Carlota Baró, ilusionada con interpretar a Renata en Las hijas de la criada: “Es una historia de conflictos de mujeres”

¿Conseguirá hundir Harun a Bahar?: esta noche, un ultimátum la obliga a elegir entre rendirse o luchar
Avance

¿Conseguirá hundir Harun a Bahar?: esta noche, un ultimátum la obliga a elegir entre rendirse o luchar

nuevo jefe
Renacer 3 de noviembre

El nuevo jefe médico llega desafiando a Bahar: “Sigues igual de lerda que en la universidad”

Naz está embarazada de Evren: la noticia que puede romper la felicidad de Bahar
Renacer 3 de noviembre

Naz está embarazada de Evren: la noticia que puede romper la felicidad de Bahar

Una ecografía en la consulta de Rengin revela el secreto mejor guardado de Naz: espera un hijo de Evren.

Bahar y Evren se dan una segunda oportunidad: su amor vuelve a renacer en secreto
Renacer 3 de noviembre

Bahar y Evren se dan una segunda oportunidad: su amor vuelve a renacer en secreto

Retoman su relación a escondidas, pero Bahar no soporta la presión: teme que sus hijos, aún rotos por la tragedia, lo descubran.

Çağla no supera la muerte de Tolga y llora sin consuelo por el amor que el destino truncó

Çağla no supera la muerte de Tolga y llora sin consuelo por el amor que el destino truncó

Rengin se despide como jefa médica y advierte: “El cambio no será fácil para nadie”

Rengin se despide como jefa médica y advierte: “El cambio no será fácil para nadie”

“Por mis hijos, seguiré”: Bahar promete levantarse tras la muerte de Timur y demuestra que una madre nunca se rinde

“Por mis hijos, seguiré”: Bahar promete levantarse tras la muerte de Timur y demuestra que una madre nunca se rinde

Publicidad