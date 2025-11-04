Tras leer la novela
Carlota Baró, ilusionada con interpretar a Renata en Las hijas de la criada: “Es una historia de conflictos de mujeres”
La actriz ha confesado que la novela de Sonsoles Ónega le ha encantado y ha analizado el inicio de su personaje en la historia que descubrirás el 30 de noviembre en atresplayer..
Cada vez queda menos para poder disfrutar de Las hijas de la criada, la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega y Premio Planeta 2023 que llegará a atresplayer el próximo 30 de noviembre.
Carlota Baró interpreta a uno de los personajes principales de esta historia en la serie, Renata, y nos ha confesado que le ha encantado la forma en que Sonsoles ha escrito la novela y está muy ilusionada por formar parte de esta “historia de conflictos de mujeres”.
Carlota también nos ha confesado que ha intentado trabajar con Verónica Sánchez, Inés en la serie, esa aparente enemistad que parece que puede surgir entre ellas por Gustavo. “Renata siente que nadie la ha mirado así”, ha recalcado la actriz.
Con respecto al mundo de las meigas, Carlota Baró ha asegurado que está presente y han buscado relacionarlo con el “te vas a enterar” con el que amenaza a Gustavo por todo el daño que le hace. ¡Escucha todo lo que nos ha contado la actriz en el vídeo de arriba!
